​Наступного року Укрзалізниця почне купувати двоповерхові вагони і побудує євроколію до Львова, - Мінфін

Заступник міністра фінансів провів зустріч із членами Американської торговельної палати в Україні, а також представниками бізнесу. 

​Наступного року Укрзалізниця почне купувати двоповерхові вагони і побудує євроколію до Львова, - Мінфін
Фото: Мінфін

У 2025 році уряд уклав контракт на постачання 100 вагонів, які почнуть надходити у 2026 році. 

Про це повідомило Міністерство фінансів. 

Зазначається, що за останні п’ять років уряд придбав 166 сучасних пасажирських вагонів українського виробництва, якими вже користуються. Крім того, у проєкті бюджету-2026 передбачено кошти на придбання ще 100 вагонів вартістю близько 5,7 млрд грн, серед яких буде перший сучасний двоповерховий пасажирський вагон.

“Двоповерхові пасажирські вагони дозволять суттєво оптимізувати витрати на перевезення пасажирів. Витрати на обслуговування одно- та двоповерхових вагонів відрізняються приблизно на 10%, тоді як кількість місць у двоповерховому вагоні зростає майже на 80%. Тобто за порівнянних експлуатаційних витрат компанія зможе перевезти значно більше пасажирів. У перспективі модельний ряд двоповерхових вагонів включатиме варіанти як для нічного сполучення - зі спальними місцями, так і для денного - з місцями для сидіння", – зазначив заступник міністра фінансів Олександр Кава.

Кава на зустрічі з членами Американської торговельної палати в Україні, а також представниками бізнесу обговорили також інтеграцію української залізниці до європейської транспортної мережі TEN-T. Україна вже отримує грантове співфінансування від ЄС - 50% вартості проєктів у межах програми Connecting Europe Facility (CEF), яке спрямовується на розвиток євроколії та логістичних маршрутів.

"Цього року уряд вже побудував євроколію стандарту 1435 мм від Чопа до Ужгорода протяжністю 22 км, а у 2026-му плануємо старт робіт на напрямку від польського кордону до Львова. У середньостроковій перспективі євроколія має з’явитися також у Чернівцях та Луцьку. Реалізація цих проєктів планується в межах Connecting Europe Facility (CEF), яка покриває 50% вартості витрат. Також триває електрифікація ділянки євроколії Чоп – Ужгород, яку планується завершити до літа 2026 року", – зазначив Кава.

  • Як відомо, в сусідніх з Україною країнах ЄС ширина колії – 1435 мм, тоді як в Україні використовується широка колія 1520 мм.
  • У травні 2022 року тодішній прем’єр-міністр Денис Шмигаль оголосив про намір України перейти на європейський стандарт колії. Спочатку євроколія з'єднає великі залізничні вузли й великі міста, а потім мережу поступово розширюватимуть у всій країні. У липні 2023 року ЄС розробив стратегію переходу України на євроколію.

  
﻿
