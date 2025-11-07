Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Міненерго: ворог завдав ударів по енергоінфраструктурі чотирьох областей

Графіки погодинних відключень застосовуються з 08:00 до 21:00 у більшості регіонів України.

Проведення ремонтних робіт після російських обстрілів, ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Ворог завдав ударів по енергетичній інфраструктурі Одеської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей. 

У Міненерго зазначили, що аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.

Сьогодні графіки погодинних відключень застосовуються з 08:00 до 21:00 у більшості регіонів України. Крім того, з 08:00 до 22:00 діють графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

У міністерстві додали, що актуальні графіки варто шукати на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. 

"Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", – наголосили у відомстві. 
