Укренерго попередило про відключення світла у суботу

8 листопада в усіх регіонах України будуть застосовувати заходи обмеження енергоспоживання.

Про це повідомила компанія «Укренерго».

У НЕК нагадали, що причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти в Україні.

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

графіки погодинних відключень діятимуть упродовж 8.00-21.00 обсягом від 1 до 2 черг;

графіки обмеження потужності – від 7.00 до 22.00 – для промислових споживачів.

Укренерго попередило, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись.