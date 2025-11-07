Укренерго попередило про відключення світла у суботу

8 листопада в усіх регіонах України будуть застосовувати заходи обмеження енергоспоживання.
Про це повідомила компанія «Укренерго».
У НЕК нагадали, що причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти в Україні.
Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:
- графіки погодинних відключень діятимуть упродовж 8.00-21.00 обсягом від 1 до 2 черг;
- графіки обмеження потужності – від 7.00 до 22.00 – для промислових споживачів.
Укренерго попередило, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись.