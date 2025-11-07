Генштаб: ворог хоче створити умови для оточення Покровсько-Миноградської агломерації

Російські війська також намагались безуспішно наступати на Краматорському напрямку та у бік Костянтинівки.

Російська армія намагається створити умови для оточення Покровсько-Миноградської агломерації. Ворог штурмує Покровськ та тисне на Краматорському напрямку.

Про це на брифінгу повідомили президент Володимир Зеленський та начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов, пише Суспільне.

"Покровськ. Це остання інформація від військових. За кілька днів і на сьогодні головком доповідав на Ставці. Ситуація, ну, ви знаєте, вона складна... Ціль номер один для ворога окупувати Покровськ, як можна швидше. Ціль ця і залишається", — повідомив Президент.

За словами глави держави, російські війська також намагались безуспішно наступати на Краматорському напрямку та у бік Костянтинівки. На Добропільському виступі, "операція йде, там позитивно діють наші Збройні сили України".

Також під час брифінгу начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов прокоментував ситуацію щодо Покровсько-Миноградської агломерації.

"Це один із найгарячіших напрямків на сьогодні. Противник не відмовляється від спроб захопити Покровськ і створити умови для оточення Покровсько-Миноградської агломерації. Ці наміри насправді вже тривають понад року. Вони намагаються створити там умови для того, щоб захопити це відносно невелике місто. Дійсно, там створена певна перевага в силах і засобах противника", — повідомив Гнатов.

За словами Гнатова, всі рішення щодо оборони Покровська прийматимуть непублічно винятково військові, щоб не наражати на небезпеку оборонців міста.

"Всі рішення, які стосуються проведення цієї операції, будуть прийматися військовим командуванням. Це точно не публічна історія, але про наслідки рішень, коли вони будуть прийняті, коли це можна буде оприлюднити, суспільству буде повідомлено. Зараз в інтересах перш за все оборонців міста, зайва публічна інформація точно не сприятиме виконанню ними завдань", — зазначив начальник Генштабу.