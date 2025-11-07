7 корпус: окупанти в Покровську очікують на поповнення, намагалися проникнути в Гришине і готуються до удару на Мирноград

Окупанти в Покровську знизили активність і кількість переміщень, щоб в очікуванні поповнення мінімізувати втрати. Вони намагаються налагодити логістику через південні околиці міста.

Ворог кілька разів пробував перекинути особовий склад за допомогою авто- і мототехніки. Оборонці не допустили цього, повідомив 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмовий військ.

“Сили оборони у смузі відповідальності 7 корпусу ШР ДШВ продовжують пошуково-ударні дії для виявлення та знищення росіян у Покровську. У місті та на околицях продовжують бойову роботу сили БпС, штурмові да десантно-штурмові підрозділи, ССО, СБУ, Нацгвардії, Нацполіції та інші”, – йдеться в повідомленні.

Також за попередні дні армія росіян кілька разів намагалася проникнути в Гришине. Зробити це вони збиралися під виглядом цивільних. Українські сили зупинили окупантів.

У районі Мирнограда ситуація залишається напруженою. За даними захисників, після численних невдалих спроб ворога штурмувати місто зі сходу ворог намагатиметься змінити вектор удару.

Боротьба за Покровськ

У серпні минулого року Зеленський повідомив, що після провалу Харківської операції головною ціллю росіян став Покровськ – місто Донецької області, в якому до війни мешкали десятки тисяч українців. Уже тоді, станом на початок серпня, ворог сконцентрував для наступу на Покровськ найбільшу кількість сил і засобів.

Відтоді, понад рік, армія Росії намагалася наблизитися до міста. У червні президент казав, що Покровськ для окупантів залишається стратегічною ціллю. Не маючи змоги зайти в населений пункт, Росія застосовувала звичну тактику: нищила місто повітряними засобами ураження. Станом на листопад 2024-го близько 40 % міста вже були знеструмлені у зв'язку з постійними ударами. І вже тоді там були зруйновані близько 70 % житлових будинків.

У серпні 2025-го Зеленський повідомив, що на Покровському напрямку Росія накопичила найбільше своє угруповання – близько 100 000 росіян. Україні було відомо, що ворог готує наступ.

У жовтня він заявив, що ворог отримав завдання штурмувати покровські позиції "за будь-яку ціну". 16 жовтня в Генштабі заявили, що "стабілізаційні заходи" тривають в самому Покровську.Фактично це означало, що ворог проникнув до міста.

17 жовтня про ситуацію в місті розповіли Десантно-штурмові війська. Захисники сказали, що ворог розстрілює в Покровську цивільних.

27 жовтня ДШВ сказали, що в Покровську тривають міські бої. Ворог розосередився по різних частинах міста, його намагаються знайти і знищити. При цьому Росія тримає під вогневим контролем логістичні шляхи, тож і доставка продуктів і боєприпасів, і поповнення особового складу є дуже складними. Як і відхід військ.

Про надзвичайно важку ситуацію в Покровську послідовно повідомляють військові і волонтери. Також були дані про проникнення ворога в Мирноград – про це розповідав, зокрема, Сергій Стерненко.

30 жовтня президент сказав, що ситуація в Покровську складна і росіяни справді контролюють логістику дронами, але з іншого боку те саме роблять Сили оборони.

На підсилення українських позицій на Покровський напрямок поїхали головком Олександр Сирський та керівник ГУР Кирило Буданов.

Станом на 3 листопада тривали спроби Сил оборони зачистити місто. Вони зупинили розширення російської присутності на півночі міста і не допустили перерізання дороги до Родинського.

4 листопада аналітики Deep State повідомили, що ситуація в Покровську критична. Ворог почав облаштовувати там позиції і контролює дронами фактично все місто.