Тепер для кожної поїздки до ЄС росіянам доведеться подавати нову заяву на візу. Це дозволить проводити більш ретельну перевірку заявників.

Єврокомісія заборонила видавати багаторазові шенгенські візи росіянам.

Як йдеться у заяві, комісія прийняла суворіші правила щодо віз для громадян Росії з огляду на підвищені ризики безпеки, що виникають внаслідок неспровокованої та невиправданої агресії Росії проти України, включаючи використання міграції як зброї, акти саботажу та потенційне зловживання візами.

“Відтепер громадяни Росії більше не зможуть отримувати багаторазові візи. Це означає, що громадяни Росії повинні будуть подавати заявку на нову візу щоразу, коли планують поїздку до ЄС, що дозволить ретельно та часто перевіряти заявників, щоб зменшити будь-які потенційні ризики для безпеки”, – йдеться у заяві.

Зазначається, що мета полягає в пом'якшенні загроз державній політиці та внутрішній безпеці, водночас дозволяючи винятки для обмежених та обґрунтованих випадків, таких як незалежні журналісти та правозахисники, забезпечуючи однакове застосування в усіх державах-членах та запобігаючи обходу заборони.