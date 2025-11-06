Геннадій Труханов і “бессарабський фактор”

31 жовтня Печерський районний суд Києва відправив Труханова під цілодобовий домашній арешт через звинувачення у службовій недбалості — через бездіяльність, що призвела до трагедії 30 вересня, внаслідок якої в Одесі загинули дев'ять осіб. Проте нині ми поговоримо не про паспорти і не про діяльність Геннадія Труханова на посту мера. А про ймовірну участь Труханова у процесах, пов’язаних зі спробами розпалити так званий “бессарабський сепаратизм”, а також про його роль у політиці сусідньої Молдови.

14 жовтня президент Зеленський підписав указ про припинення громадянства України Геннадія Труханова . Історія про російське громадянство одеського мера не нова: сам Труханов визнавав, що ця тема тягнеться ще з 2014 року. Однак після появи указу президента у медіа пролунали закиди, що російський паспорт Труханова — сфабрикована історія.

Труханов і сепаратизм

У 2015-му Геннадія Труханова повʼязували з проросійськими акціями в Одесі та організацією мітингів, на яких він особисто виступав. Сам Труханов переконував, що сепаратизм не підтримує і пояснював свою участь щирим прагненням “напоумити натовп”.

Фото: Думская Труханов спілкується з антимайданівцями, 2014 рік.

Пік “Антимайдану” припав на події на Куликовому полі, коли проросійські бойовики після нападів на майданівців та вбивств проукраїнських активістів забарикадувалися в Будинку профспілок, де 41 особа в підсумку загинула через пожежу.

Роль Труханова у тих подіях була суперечливою — багато хто публічно приписував йому активну підтримку “Антимайдану”, хоча слідство так і не довело його причетності до тих подій. Труханову завжди вдавалося проходити між краплинами і знаходити формулу, яка, якщо й не переконувала, то принаймні влаштовувала і владу, і одеських виборців.

“Я не міг туди не прийти… Я був у статусі народного депутата, тим більше, коли всі говорили, що влада ховається”, — так він коментував свою участь у мітингу “Антимайдану” у 2015 році, через рік після сутички на Куликовому полі й який ще кілька років потому збирався в річницю сутичок.

Придністров’я

Регіональний масштаб загроз від проросійських акцій в Одесі проявився ще тоді. У протестах 2014 року та наступних провокаціях на Одещині брали участь громадяни Росії та Придністровʼя.

Лише в 2022-му незмінний мер Одеси визнав прямий ризик, який роками надходив із окупованого Придністровʼя, звідки всі попередні роки “просочувалися” провокатори, а після початку повномасштабного вторгнення навіть шпигуни за військовими таємницями.

Але повернімося до постмайданного періоду й початку російського вторгнення в Україну: хоча події у Будинку профспілок й стали переконливою поразкою сепаратизму на Півдні України, Росія не полишила спроб захопити регіон. Того ж року у Одесі правоохоронці зірвали провокацію зі створення так званої “Бессарабської народної республіки”, оформленої як проєкт “культурної автономії”.

Фото: ava.md «Установча конференція народної ради Бессарабії» в Одесі, березень 2025 року.

Координатором тих процесів на місці виступила організація “Союз придністровців України”, про заснування якої оголосили роком раніше. Її очолював співробітник придністровської “служби безпеки” Дмитро Соїн, який нині з Москви займається виготовленням та розповсюдженням пропагандистського контенту (до слова, паралельно з сепаратизмом на Одещині, ”придністровці з України” організовували й республіку в Миколаєві). Й за всі ці роки а ні коментарів, а ні пояснень з боку незмінного одеського мера так і не прозвучало.

Тоді серед учасників і гостей двох збіговиськ “Бессарабської народної ради” були й громадяни Молдови з підконтрольної Кишиневу території: наприклад, політолог із команди Ігоря Додона Володимир Букарський та лідер партії “Патріоти Молдови” Михайло Гарбуз, який уже наступного дня після початку повномасштабної агресії публічно підтримав дії Путіна та інші активні діячі, яких досі можна зустріти на вулицях Кишинева та гагаузьких містечок, де, до слова проходили синхронні, з подіями на Одещині, мітинги за створення “Республіки Буджак”.

Молода команда

Прізвище Труханова безпосередньо в тій провокації не фігурувало, але його найближчого оточення — так. Принаймні так вважало тодішнє керівництво СБУ. Під час одного з брифінгів нині екс-глава СБУ Василь Грицак заявив, що до складу так званої “БНР” мали увійти дев’ять районів області, куди планували потім зайти “зелені чоловічки” з Придністровʼя. Також в регіоні планували підірвати два мости, що ускладнило б проведення антитерористичної операції (до слова, ці мости Росія атакує час від час з 2022 року).

За словами Грицака за цими подіями стояв один з народних депутатів України, який мав стати комендантом “БНР”, СБУ затримала його помічницю Олену Гліщинську. Йшлося про нардепа від Партії Віталія Барвіненка, у команді якого працювала Гліщинська. Нині Барвіненко займає посаду голови Одеської райради, представляючи партію Труханова “Довіряй ділам” й так само активно займається Бесарабією, лише назва цього разу не “народна республіка”, а “Придунайська стратегія”.

Фото: Главред Віталій Барвіненко

Хоча сам Барвіненко всі звинувачення Грицака досі відкидає, його помічниця Олена Гліщинська до 2014 року очолювала телеканал “Новая волна” в Одесі, де популяризувала ідеї відокремлення південно-західної частини Одеської області від України. Й саме Гліщинська входила до оргкомітету установчих зборів, які готували створення “Ради Бессарабії”.

Вперше її затримали 1 квітня, напередодні великого з’їзду “Бессарабської Ради”. Тоді Гліщинську перевірили й відпустили. 6 квітня вона вже була делегаткою установчих зборів, на яких таки створили “Бессарабську народну Раду”. Вдруге її затримали співробітники СБУ 29 квітня 2015 року.

Гліщинську звинуватили у “створенні умов для формування в суспільстві хибного враження про неспроможність державних інституцій виконувати властиві їм функції на території Арцизького, Білгород-Дністровського, Болградського, Саратського, Тарутинського, Татарбунарського, Ренійського, Кілійського та Ізмаїльського районів Одеської області” (нині — Ізмаїльський, Болградський, Білгород-Дністровський райони — LB.ua). Згодом, у 2016 році, її та ще одного місцевого агента “БНР” Віталія Діденка віддали Росії в обмін на політв’язнів Геннадія Афанасьєва та Юрія Солошенка.

Фото: Espresso.tv Гліщинська і Діденко після прильоту до Москви

Цікава деталь у цій справі: згідно з матеріалами обвинувачення, які були опубліковані в медіа, Гліщинська літала чартерним рейсом до Москви, щоб отримати інструкції та аванс. Більш того, Гліщинська у цій поїздці нібито супроводжувала свого шефа Барвіненка, щоправда той летів під іншим прізвищем і з іншим паспортом. Втім, свідчень проти Барвіненка Гліщинська не дала.

Зберігся скріншот публікації Віталієм Барвіненком на Facebook-сторінці Гліщинської новини про руйнування моста, який з’єднує Бессарабію з основною частиною України (про значення якого йтиметься далі і який Росія з 2022 року час від часу бомбить саме з тією ж метою, яку ставила перед собою Гліщинська).

Фото: bessarabiainform.com

Труханов і молдовське задзеркалля

Перш ніж одеський сепаратистський проект перейшов у практичну фазу, сценарій з використанням “каталізатора” росіяни відпрацювали в Гагаузії — автономії на півдні Молдови, що межує з Одещиною. Усього за кілька тижнів до окупаційного “референдуму” в Криму Росія прогнала цей сценарій у молдовській Гагаузії: 2 лютого 2014 року там провели так зване “волевиявлення”.

Тоді жителі гагаузької автономії висловилися щодо зовнішньополітичного курсу Молдови, підтримавши курс на приєднання Молдови до Митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану, а також — автоматичне проголошення незалежності Гагаузії, “якщо Молдова втратить суверенітет”.

Одним із активних агітаторів на гагаузькому “референдумі” був чинний мер Кишинева Іон Чебан — той самий, який сьогодні позиціонує себе як проєвропейський політик, що нібито “переглянув” свої політичні погляди. Майже як Труханов, якому теж спочатку “було не очевидно”, що саме відбулося в Криму.

Під час останньої виборчої кампанії в Молдові Чебан користувався українським плацдармом для політичного просування, передусім завдяки контактам із Геннадієм Трухановим. На перший погляд нічого дивного, бо не Чебана і Труханова повʼязуює не тільки сепаратизм: два мери міст із стратегічними зв’язками обговорюють порядок денний.

Фото: on.od.ua Геннадій Труханов зустрічається з міським головою Кишинева Іоном Чебаном 3 вересня 2021 року

Ще одним політиком, якого Труханов просував у піковий політичний сезон сусідньої держави за рахунок свого авторитету був маловідомий для українського читача колишній посол Молдови у США, нині лідер партії CUB Ігор Мунтяну. Він сам у соцмережах звітував про “активну співпрацю” з Трухановим і його соратником Віталієм Барвіненком.

Сам Мунтяну оскандалився участю у конференції MEGA, яка пройшла в Кишиневі влітку. Серед учасників — Васіле Костюк, що дивом потрапив до парламенту завдяки підтримці румунської ультраправої AUR, та “шорівська” діячка Вікторія Фуртуне, з якою Мунтяну виступав на одній панелі й яка озвучувала територіальні претензії до України.

Фото: Moldova Mare Ліворуч - Вікторія Фуртуне, другий справа - Ігор Мунтяну під час конференції Make Europe Great Again (MEGA) в Кишиневі

А тепер безпосередньо про Буджак

Ще з 2014 року в Україні та Молдові Росія просувала ідею створення на базі частини Одеської області так званої “Бессарабської Народної Республіки” (або її варіації — “Республіки Буджак”). В ідеальній для Москви конфігурації дестабілізація має одночасно охопити території України і Молдови — тим більше, що за ці роки РФ не припиняла підтримувати й фінансувати “точки розлому” для підживлення локального сепаратизму.

Найнебезпечніший для України сценарій — розхитування суміжних із напруженою Гагаузією районів: Ізмаїльського, Болградського та Білгород-Дністровського.

Саме географічні особливості перетворюють сусідство цих районів із Гагаузією небезпечнішим, ніж сусідство із окупованим Придністров’ям. Від решти Одещини, цей регіон фактично відрізаний Дністровським лиманом. Окрім цього єдиний сухопутний коридор, що проходить через відрізок траси Одеса-Рені, який пролягає територією Молдови, він має особливий режим експлуатації, зокрема й щодо переміщення військової техніки (і це питання й досі окремо врегульовується у двосторонніх відносинах з Кишиневом).

У такому контексті “мала чисельність” російських військ Придністров’ї, на чому часто роблять наголос, перетворюється не на аргумент заспокоєння, а на фактор загрози. Враховуючи 50-60 км відстані до “відрізаної” території, перекидання підрозділів РФ може бути швидким, тоді як можливості України для реагування обмеженими.

Звісно, це лише припущення, які, може, й не відображають реальний військовий стан справ у регіоні. Але рівень проникнення і ефективності російських агентів впливу під час виборчих циклів у Молдові й експлуатація українського інформаційного простору, а також політичних зав’язків за останні три роки демонструє, що ми системно недооцінюємо потенційні наслідки.