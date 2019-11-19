Труханов решил взять в советники экс-нардепа, которого называли несостоявшимся "комендантом Бессарабии"

Мэр Одессы Геннадий Труханов взял в советники бывшего народного депутата Виталия Барвиненко из группы "Возрождение".

Об этом сообщил депутат горсовета от "Оппоблока" Алексей Еремиц.

"Поздравляю Виталия Барвиненко с назначением советником городского головы! Свершений! И правильно советуй!" - написал он в фейсбуке.

По данным одесского издания УСИ, назначение пока не подписано, но уже согласовано мэром. Это якобы станет первым шагом к посту вице-мэра.

Напомним, Виталий Барвиненко в 2007 году был избран в Верховную Раду по списку Блока Юлии Тимошенко. Вскоре после прихода к власти Виктора Януковича он покинул свою фракцию и перешел в Партию регионов. С начала 2014 года вошел в депутатскую группу "Экономическое развитие", а после выборов - в "Возрождение".

В 2019 году баллотировался в Раду по округу №141, но разгромно проиграл "слуге народа" Александру Ткаченко.

Барвиненко больше всего известен как несостоявшийся "комендант Бессарабии". Глава Службы безопасности Василий Грицак рассказывал, что в апреле 2015 года сепаратисты планировали захватить юг Одесской области и провозгласить там "Бессарабскую народную республику", куда из Приднестровья зашли бы "зеленые человечки".

Лидером "Бессарабии", по словам Грицака, должен был стать депутат Верховной Рады. Имя депутата глава СБУ не назвал, но его сообщил народный депутат Мустафа Найем. "Это член парламентской группы «Возрождение» и правоохранительного комитета Виталий Барвиненко", - заявил в 2018 году Найем.

Барвиненко называл заявление Найема "ничем не обоснованными выдумками".