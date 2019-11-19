Пристайко заявил о готовности Украины к компромиссам на нормандской встрече

"Мы надеемся, что на этой встрече мы достигнем реального прогресса".

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина готова к разумному компромиссу на предстоящем парижском саммите "нормандской четверки".

"Мы надеемся, что на этой встрече мы достигнем реального прогресса, которого мы ожидали с 2016 года, когда была последняя встреча в нормандском формате", - сказал он на брифинге с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом во вторник.

"Мы едем на нормандскую встречу с открытыми идеями. Мы готовы воспринять разумный компромисс и привести домой прогресс, к которому так давно стремимся", - добавил Пристайко.

Напомним, что последний раз лидеры "четверки" встречались еще осенью 2016 года в Берлине.

Новый президент Украины Владимир Зеленский после вступления в должность решил, что должен встретиться с Владимиром Путиным ради мирного урегулирования на Донбассе. Зеленский и лидеры Франции и Германии готовы были провести саммит "нормандской четверки" 17 сентября в Париже, но Россия по "техническим причинам" не смогла принять участие в этой встрече.

После долгих переговоров стороны договорились о встрече 9 декабря.

По словам Зеленского, он будет поднимать на саммите вопрос конкретных сроков деоккупации Донбасса и обмена пленными. Одним из вопросов на повестке дня саммите станет проведение местных выборов на оккупированной территории.