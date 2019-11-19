Российский дрон прицельно сбросил гранату на позиции 46-й бригады
Российский дрон прицельно сбросил гранату на позиции 46-й бригады
МВФ хочет знать, насколько близок к власти Коломойский, - Богдан на закрытой встрече с журналистами
МВФ хочет знать, насколько близок к власти Коломойский, - Богдан на закрытой встрече с журналистами
Американец установил абсолютный мировой рекорд в жиме лежа
Американец установил абсолютный мировой рекорд в жиме лежа
На КПВВ "Станица Луганская" за выходные умерли два человека
На КПВВ "Станица Луганская" за выходные умерли два человека
Денисова попросила признать неконституционными пункты закона о сборе ЕСВ
Денисова попросила признать неконституционными пункты закона о сборе ЕСВ
"Газпром" официально предложил Украине однолетний контракт на транзит газа (обновлено)
"Газпром" официально предложил Украине однолетний контракт на транзит газа (обновлено)
Горящая фура спровоцировала крупное ДТП в Киевской области
Горящая фура спровоцировала крупное ДТП в Киевской области
Жители российского города вышли на митинг против мэра из "ДНР"
Жители российского города вышли на митинг против мэра из "ДНР"
Тимошенко напомнила Зеленскому о судьбе Януковича
Тимошенко напомнила Зеленскому о судьбе Януковича
ГлавнаяПолитика

НАБУ сообщило о подозрении экс-нардепу за недекларирование долгов в размере 4,7 млрд гривен

Депутат задолжал крупную сумму денег банкам.

НАБУ сообщило о подозрении экс-нардепу за недекларирование долгов в размере 4,7 млрд гривен
Фото: Lb.ua

Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении депутату Верховной Рады VIII созыва по статье о декларировании недостоверных данных (ст. 366-1 Уголовного кодекса).

Об этом говорится на сайте НАБУ.

Депутат, имя которого в сообщении не указано, не указал в своих декларациях за 2015-2018 годы наличие невыполненных финансовых обязательств перед банками в размере 4,7 млрд гривен.

Подозрение направлено по средствам почтовой и электронной связи.

В начале 2019 года Специализированная антикоррупцонная прокуратура подавала генпрокурору Юрию Луценко представление на нардепа Дениса Дзензерского, который не указал финансовые обязательства на сумму более 4 млрд гривен. Луценко так и не внес это представление в Верховную Раду.

Денис Дзензерский занимал должность заместителя главы комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности. В Раду прошел под №24 списка партии "Народный фронт", которую возглавляет экс-премьер Арсений Яценюк.

Совместно с отцом - предпринимателем из Днепра Виктором Дзензерским - владеет холдингом "МНПК Веста", который является крупнейшим производителем и экспортером автомобильных аккумуляторных батарей.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также