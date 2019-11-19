Тимошенко напомнила Зеленскому о судьбе Януковича

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко ответила президенту Владимиру Зеленскому, который заявил, что она предлагала "своих людей" для назначения их на "сладкие" должности, взамен же обещала в течение года голосовать за все законы вместе со "Слугой народа".

"Хотелось бы говорить с Вами, Владимир Александрович, о судьбе страны, но Вы выбрали другой тон. Жаль...", - написала она в фейсбуке.

Тимошенко перефразировала слова президента о ее "пятилетней традиции" уходить в оппозицию.

"Напомню Вам, что есть еще одна давняя украинская традиция. Раз в пять лет некоторым украинским президентам кажется, что они взяли джек-пот! А дальше все по сценарию ... Ну вы в курсе..", - сказала лидер "Батькивщины".

"Словом, ждем Вас на корпоративах ... Можно со своим пианино", - добавила она, намекая на известный номер "95 квартала" с роялем.

Фото: стоп-кадр телепередачи

Напомним, 13 ноября, после принятия в первом чтении законопроекта №2178-10 о рынке земли, Тимошенко заявила о переходе в оппозицию к президенту. Она также заявила, что намерена обратиться в Конституционный суд, чтобы получить разъяснение о статье 13 Конституции.

Комментируя это решение, президент Зеленский, среди прочего, заявил, что "раз в пять лет Юлия Владимировна Тимошенко уходит в оппозицию к действующему президенту, имитируя заботу о народе". Он также заявил, что она предлагала "своих людей" на должности, а взамен обещала голосование вместе со "Слугой народа".