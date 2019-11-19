Премьер Чехии рассчитывает, что "нормандская встреча" завершится конкретными результатами

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Чехия неуклонно поддерживает суверенитет и целостность Украины в международно признанных границах и рассчитывает на конкретные шаги по его возобновлению после "нормандской встречи".

Об этом он заявил на брифинге с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком, передает "Укринформ".

"Я приехал с четким месседжем о постоянной и неустанной поддержке украинского суверенитета и целостности Украины в международно признанных границах", - сказал Бабиш.

Он добавил, что в Чехии не видят другого варианта дальнейшего развития событий, чем урегулирование конфликта на Донбассе и восстановление суверенитета Украины мирным путем.

"Поэтому мы высоко ценим шаги, которые сделала Украина на пути к встрече в "нормандском формате". Очень надеемся, что встреча 9 декабря действительно завершится конкретными результатами, а не только определенными декларациями", - подчеркнул премьер.

Глава украинского правительства, в свою очередь, заявил, что для Украины "очень важно экономическое развитие путем решения многих проблем, даже в плане безопасности".

"Мы вместе с правительством Чешской Республики будем делать все от нас зависящее, чтобы экономическое сотрудничество двух стран строилось максимально конструктивно", - сказал Гончарук.

Напомним, 18 ноября Россия подтвердила встречу "нормандской четверки" 9 декабря в Париже.

Президент Украины Владимир Зеленский и лидеры Франции и Германии готовы были провести саммит еще 17 сентября, но РФ по "техническим причинам" не смогла принять участие в этой встрече. Российская сторона выдвинула условие для встречи - провести разведение сил и средств возле населенных пунктов Золотое в Луганской области и Петровское в Донецкой области. Украина условия выполнила - возле Золотого разведение состоялось в конце октября, а возле Петровского - 9-11 ноября. После этого Кремль заявил о позитивной динамике в подготовке саммита.