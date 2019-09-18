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Саммит нормандской четверки планировали на 17 сентября, но Россия "не смогла"

Стороны пытаются договориться о новой дате.

Саммит нормандской четверки планировали на 17 сентября, но Россия "не смогла"
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский и лидеры Франции и Германии готовы были провести саммит "нормандской четверки" 17 сентября, но Россия по "техническим причинам" не смогла принять участие в этой встрече.

Об этом сказал министр иностранных дел Вадим Пристайко на заседании комитетов Верховной Рады по вопросам внешней политики и интеграции Украины с Евросоюзом.

"Президент Зеленский был готов встретиться, и эта встреча должна была состояться вчера. К сожалению, Российская Федерация в этот раз по техническим причинам не смогла принять участие, хотя и французская, и немецкая делегации были готовы к этой встрече", - сказал он.

Пристайко сообщил, что на среду у него запланирован разговор с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, чтобы попробовать согласовать новую дату.

Последний раз лидеры "четверки" встречались еще осенью 2016 года в Берлине.

Президент Владимир Зеленский после вступления в должность заявил о планах активизировать переговоры в нормандском формате и провести новый саммит.

По неофициальным данным, Россия готова к переговорам только после того, как в рамках Трехсторонней контактной группы будет утверждена так называемая "формулу Штайнмайера" (особый статус Донбасса после демократических выборов).

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Источник: "Українські новини"
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