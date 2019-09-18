Валерия Гонтарева: «Главный, кого я подозреваю – Коломойский»
Валерия Гонтарева: «Главный, кого я подозреваю – Коломойский»
Всем освобожденным морякам купили квартиры, они будут жить в одном доме
Всем освобожденным морякам купили квартиры, они будут жить в одном доме
Около ста люстрированных прокуроров могут возобновить в должности
Около ста люстрированных прокуроров могут возобновить в должности
Гонтаревой сожгли дом под Киевом (обновлено)
Гонтаревой сожгли дом под Киевом (обновлено)
Атака дронов: Давид и Голиаф
Атака дронов: Давид и Голиаф
Полиция назвала причину пожара в доме Гонтаревой
Полиция назвала причину пожара в доме Гонтаревой
Зеленский объявил выговор двум топ-сотрудникам своего Офиса
Зеленский объявил выговор двум топ-сотрудникам своего Офиса
Карпюк рассказал об украинце, давшем показания о чеченском прошлом Яценюка
Карпюк рассказал об украинце, давшем показания о чеченском прошлом Яценюка
​Гончарук готов к компромиссу с Коломойским по Приватбанку (обновлено)
​Гончарук готов к компромиссу с Коломойским по Приватбанку (обновлено)
ГлавнаяПолитика

Помпео подтвердил поддержку Украины Соединенными Штатами

Госсекретарь США провел телефонный разговор с главой украинского МИД.

Помпео подтвердил поддержку Украины Соединенными Штатами
Майк Помпео
Фото: EPA/UPG

Госсекретарь Майкл Помпео в телефонном разговоре с главой МИД Вадимом Пристайко подтвердил, что США и впредь будут поддерживать реформы в Украине.

Об этом говорится в официальном сообщении Госдепартамента США.

"Госсекретарь Помпео поздравил министра иностранных дел Пристайко с его недавним назначением и подтвердил поддержку Украины в проведении важных антикоррупционных реформ, укреплении верховенства права и создании экономической среды для роста конкуренции и инвестиций", - говорится в сообщении.

При этом в Госдепе отметили, что Майкл Помпео "выразил непоколебимую поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины".

Это был первый телефонный разговор госсекретаря США Майкла Помпео с Вадимом Пристайко после назначения его на должность главы МИД Украины.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также