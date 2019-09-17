Россия запретила въезд всем освобожденным в рамках обмена украинцам, - адвокат

Всем 35 освобожденным в рамках обмена с Россией украинцам запрещен въезд на территорию РФ.

Об этом заявил адвокат Дмитрий Динзе, информирует Громадське радіо.

Динзе назвал этот запрет "пожизненным". Ранее сообщалось о таком запрете для журналиста Романа Сущенко.

"Я думаю, что запрет на въезд в Россию касается всех. Всех внесли в базу, это делается автоматически. На все счета накладываются аресты, всех этих людей отслеживают и контролируют", - сказал он.

По словам адвоката, это делается под лозунгом "безопасности Российской Федерации".

"Кому-то об этом сказали, кому-то нет. Но мы не дураки, мы прекрасно понимаем, что по этим людям - пожизненный запрет на въезд. Не на какие-то 20 лет, а пожизненно", - отметил Дмитрий Динзе.

7 сентября 2019 года состоялся обмен удерживаемыми лицами между РФ и Украиной в формате 35 на 35. В Украину вернулись 35 освобожденных заключенных Кремля. Среди них - 24 военнопленные украинские моряки, а также политзаключенные Олег Сенцов, Роман Сущенко, Александр Кольченко, Павел Гриб, Владимир Балух и другие.