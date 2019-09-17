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​Фракции Киевсовета решили провести заседание 19 сентября

В случае срыва заседания, Кличко намерен обратиться к Раде с просьбой объявить досрочные выборы.

​Фракции Киевсовета решили провести заседание 19 сентября
Фото: kievpravda.com

Фракции Киевского городского совета не поддержали инициативу досрочного роспуска и решили провести заседание 19 сентября.

Об этом сообщил на брифинге мэр Киева, глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко, передают "Українськi Новини".

Он отметил, что провел консультации с главами фракций Киевсовета.

"Все лидеры пяти фракции договорились о проведении сессии", - сказал мэр, добавив, что заседание назначено на 19 сентября.

Кличко пояснил, что Киевсовет обязан решить неотложные вопросы, связанные с социальными выплатами и с подготовкой к отопительному сезону. Мэр призвал депутатов "проявить государственную позицию и принять важные для города решения".

"Есть внешнее влияние на депутатов... С ними (депутатами) ведется работа, чтобы Киевсовет не работал", - подчеркнул он.

В случае срыва заседания 19 сентября, Кличко намерен обратиться к Верховной Раде с просьбой объявить досрочные выборы.

Напомним, ранее Кличко раскритиковал законопроект, который №2143 о назначении выборов мэра Киева на 8 декабря. По его мнению, он разрушает местное самоуправление и лишает киевлян возможности избирать власть. Он также пригрозил распустить Киевский горсовет в случае неявки депутатов совета на заседания.

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