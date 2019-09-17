Зеленский назначил более 40 судей в местные общие суды

Президент обещал, что не будет задерживать назначения, как его предшественник.

Президент Владимир Зеленский во вторник, 17 сентября, назначил 41 судью в местные общие суды.

Об этом говорится в указе №698 / 2019.

Этим документом назначен семи судей в Днепре, три в Житомире, по два в Виннице и Харькове, по одному в Запорожье, Николаеве, Одессе, Херсоне, Черкассах, Чернигове, Мариуполе, Борисполе и большом количестве районных центров.

Напомним, на прошлой неделе LB.ua писал, что с 20 мая Высший совет правосудия направила Зеленскому представление о назначении 66 судей.

Владимир Зеленский заявлял, что не будет задерживать назначения судей, как его предшественник Петр Порошенко.

Президент играет церемониальную роль в назначении судей.