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Facebook удалил страницы изданий Znaj.ua, Politeka и Hyser

Соцсеть разоблачила скоординированную кампанию по дезинформации.

Facebook удалил 168 украинских аккаунтов, 149 страниц и 79 групп, которые вели скоординированные кампании по дезинформации. У них было в совокупности около 4,2 млн подписчиков, говорится в блоге соцсети.

В качестве примера дезинформации были указаны страницы сайтов Znaj.ua, Politeka, Hyser, Akcenty. Теперь они удалены.

Фото: newsroom.fb.com

Фото: newsroom.fb.com

Фото: newsroom.fb.com

Фото: newsroom.fb.com

Удаленные аккаунты связаны с украинским PR-агентством Pragmatico. Бюджет, потраченный агентством на рекламу в Facebook и Instagram, оценивается примерно в $1,6 млн. Информации об этой компании почти нет. Судя по всему, у нее не было даже собственного сайта.

В Facebook заявили, что постоянно работают над выявлением и прекращением подобной активности, поскольку соцсеть не хочет, чтобы ее использовали для манипулирования людьми.

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