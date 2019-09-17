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Около ста люстрированных прокуроров могут возобновить в должности

Среди них - два бывших заместителя генпрокурора.

Около ста люстрированных прокуроров руководящего состава могут возобновить на должностях по решениям Окружного админсуда Киева. Об этом LB.ua сообщил источник в судебной системе.

В частности, некоторые иски находятся на рассмотрении суда с 2014 года. Производства по ним были приостановлены, поскольку суды первой инстанции ожидали решения Конституционного Суда по поводу закона о люстрации.

По словам собеседника, среди тех, кто скорее всего будет возобновлен в должности, - два бывших заместителя генпрокурора времен Виктора Януковича - Юрий Дьомин (как пишут СМИ, он является сином экс-Генпрокурора Михаила Потебенько и бывшим ректором Национальной академии прокуратуры) и Михаил Гаврилюк.

Юрий Дьомин и Михаил Гаврилюк (справа)
Фото: колаж LB.ua
Юрий Дьомин и Михаил Гаврилюк (справа)

Напомним, 11 сентября Окружной административный суд города Киева вернул должности заместителя прокурора Харьковской области Дмитрию Кавуну и старшему прокурору главного управления надзора Олегу Киперу, которых люстрировали в 2014 году.

Суд также решил взыскать с ГПУ в их пользу средний заработок за время вынужденного прогула в размере 805 тыс 289 грн. 96 коп.

По аналогии с этими решениями, в ближайшее время будут приняты решения по остальным прокурорам, которые обжаловали свое увольнение по закону о люстрации.

Ранее сообщалось о возобновлении на должности бывшего первого заместителя генерального прокурора Николая Голомши, который также был люстрирован.

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