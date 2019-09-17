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Выборы мэра Киева могут пройти в декабре

В законопроекте о столице определена дата выборов.

Выборы мэра Киева могут пройти в декабре
Фото: EPA/UPG

Проект закона о внесении изменений в закон "О столице Украины - городе-герое Киеве", текст которого обнародован на сайте Рады 16 сентября, предполагает проведение выборов в Киеве в декабре 2019.

"В соответствии с пунктом 30 части первой статьи 85 Конституции Украины назначить внеочередные выборы Киевского городского головы и депутатов Киевского городского совета на воскресенье 8 декабря 2019 и провести их в порядке, определенном Законом Украины "О местных выборах" с учетом особенностей, определенных настоящим Законом", - говорится в тексте законопроекта.

Как сообщалось, законопроект о столице разделяет должность мэра и главы КГГА, а также возвращает районные советы.

Инициаторами документа являются 39 нардепов во главе с председателем комитета по вопросам местного самоуправления Андреем Клочко. Среди них 36 - из фракции "Слуга народа".

Напомним, 4 сентября Кабмин поддержал увольнение Кличко с поста главы КГГА. Кабмин Владимира Гройсмана ранее отказывался рассматривать этот вопрос.

Мэр Киева, глава Киевгорадминистрации Виталий Кличко считает, что следующие выборы в столице могут стать бессмысленными, если эти две должности разделят. Несмотря на такую позицию, Кличко планирует принимать в них участие и уверен в победе.

При этом Кличко назвал досрочные выборы в Киеве "большой ошибкой".

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