Досрочные выборы в Киеве – на финишной прямой

«Судя по всему, уже скоро». Так мэр столицы Кличко обозначил сроки проведения досрочных выборов в Киеве. И назначил консультации о досрочном роспуске Киевсовета.

Фото: facebook/Кличко - мер

«Наверное, пора сделать полную перезагрузку власти и провести досрочные выборы в Киеве – как Киевсовета, так и мэра», в тот же день заочно ответил ему один из двух вероятных претендентов на кресло Кличко от партии «Слуга народа» Александр Ткаченко.

Таким образом, обе стороны чётко синхронно обозначили в публичном пространстве: этап кулуарной борьбы вокруг проведения досрочных выборов в столице закончился. И, как говорят шахматисты, партия перешла в открытый эндшпиль.

Продолжающийся несколько недель этап закрытых переговоров представителей Кличко и Зеленского к принятию компромиссного решения по выборам в Киеве не привёл. Главная причина не достижения такого компромисса - в радикальной «ястребиной» позиции главы офиса Зеленского Андрея Богдана. Тот категорически настаивает на скорейшем разделении должностей мэра и главы госадминистрации в столице. Потому, кто бы что не говорил и не предлагал, но по Богдану «Карфаген должен быть разрушен».

В подтверждение своей готовности к досрочным выборам мэр Кличко даже назначил на этот четверг консультации с председателями депутатских фракций и групп Киевского городского совета о досрочном прекращении полномочий Киевсовета VIII созыва.

Своё заявление Кличко сделал перед началом пленарного заседания Киевсовета. Которое в итоге не состоялось - не собрало кворума. По словам мэра, из-за влияния тех, кто «работает» со многими депутатами и дестабилизирует работу киевской власти. В результате эти консультации были перенесены на вторник, 17 сентября.

Уже в логике предвыборной борьбы и в формате предвыборного пиара срыв консультаций 12 сентября прокомментировал народный депутат от «Слуги народа» и потенциальный кандидат в мэры столицы от этой партии Александр Ткаченко: «Сегодня стало известно, что сессия Киевсовета, созванная по инициативе мэра, не смогла собраться на свою сессию. Это стало подтверждением несостоятельности Виталия Кличко управлять городом. Отсутствие единства команды и поддержки киевлян. Наверное, пора сделать полную перезагрузку власти и провести досрочные выборы в Киеве – как Киевсовета, так и мэра. Коррупция, засилье застройщиков, игнорирование элементарных потребностей общин города – должны уйти в прошлое».

В этой же предвыборной логике в заочном диалоге с Ткаченко свою позицию обозначил и Кличко: «Я буду участвовать в местных выборах. Я начал много проектов. Я взял обязательства перед киевлянами и хочу эти проекты довести до конца. Если они хотят досрочных выборов, пожалуйста. Я иду честно, открыто, мне нечего прятать, буду представлять свою концепцию развития». А на вопрос, зачем ему идти в мэры, если президент Владимир Зеленский назначит своего руководителя КГГА, Кличко ответил, что будет бороться за децентрализацию и самоуправление.

… После запущенного сегодня отставкой старой ЦИК формирования нового Центризбиркома в стране снова ощутимо «запахло выборами». Вместе с тем, проведение в этом году местных выборов по всей стране маловероятно. Но точечно – прежде всего, в желанных для команды Зеленского ресурсных городах-миллионниках Киеве, Харькове, Одессе, Днепре – вполне.

И Киев имеет очень высокие шансы как минимум попасть в эту первую волну «Зе-ротации» местного руководства. А как максимум - стать до конца года первой ласточкой этой ротации.