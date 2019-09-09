Створюємо школу нового покоління

За останні роки наші школярі відчули на собі чимало змін. Цей навчальний рік також не став виключенням. На дітей чекає багато новацій, зокрема, серед них — відсутність шкільної форми та дошок пошани. Крім того, віднині оцінки будуть відомі лише учням та їхнім батькам, а у старшокласників з’явиться додатковий урок – фінансова грамотність .

Фото: Надане Олексієм Матюшенком

Доведено, що діти проводять в школі більшу частину свого дня, тому школа — це не лише приміщення. Школа нового покоління має стати затишним місцем, де учні зможуть комфортно розвиватися та навчатися.

Цьогоріч ми забезпечили кожного першокласника Гадяцького району всім необхідним: індивідуальними партами та стільчиками, наборами Лего та модульними шафами.

Нова українська школа повинна бути інтерактивною, мобільною та бути обладнаною сучасними технологіями. Також це школа з інтерактивним методом навчання, вільним доступом до інтернету та електронних бібліотек. Школа, яка надає якісну освіту.

Саме тому, навчальні кабінети наших освітніх закладів оформлені за вимогами Нової української школи у форматі Open space. Мультимедійною сучасною дошкою на сьогодні забезпечено першачків Рашівської ЗОШ, а решта шкіл району отримають інтерактивні дошки вже до кінця цього місяця.

На моє переконання, школи мають бути спортивними. школа повинна мати хороший спортивний зал, який стане майданчиком, де цінують здоровий спосіб життя. Тому протягом кількох років ми постійно оновлювали матеріально-спортивну базу наших навчальних закладів, що кожна дитина мала змогу фізично розвиватися. Не дарма говорять, що у здоровому тілі здоровий дух.

Але найголовніше призначення Нової школи — це навчити дітей глобально та різносторонньо мислити. І допомогти розвивати таланти дітей через організацію багатьох творчих студій в позаурочний час.

Щиро хочу, щоб для кожного школа стала другою домівкою і другою сім'єю!