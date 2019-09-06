Книжкова підготовка до Літературного Кураж Базару: 9 книг, на які варто звернути увагу

Вже ось-ось в Києві відбудеться Літературний Кураж Базар, час підібрати список бажаної літератури, детально вивчити програму і запастися енергією. Пропонуємо вам добірку з цікавих книг, про які більш детально ви зможете дізнатися 7-8 вересня вже традиційно у 19-му павільйоні на ВДНГ.

Фахівці з дослідження питань ґендеру Кіммел та Кауфман доводять, що задля здорової взаємодії в суспільстві має існувати абсолютне рівноправ’я між чоловіками і жінками. Руйнуючи популярні міфи та стереотипи, які можуть виникнути щодо цього явища і які змушують чоловіків сприймати фемінізм як щось жахливо неприємне для них, автори пояснюють, що підтримка дівчат і жінок несе, насправді, значну вигоду для розвитку спільнот. І рух за рівні права зовсім ніяк не направлений на те, щоб дискримінувати чоловіків…

7 вересня о 20:00 в Лекторії відбудеться презентація книги.

Написана ще у XVIII ст. книга є збіркою відомих на той час даних про чай. Її автор, Лу Юй, розповідає про історію чаювання, класичні способи заварювання та правила чайної церемонії. Для нього чай — це елемент гармонії й інструмент для створення відчуття єдності зі світом; процес чаювання стає філософським спогляданням, яке містить в собі майже конфуціанську мудрість. Це чудовий посібник для тих, хто хоче стати уважнішим, навчитися медитувати й отримувати задоволення від кожного моменту; а також для тих, хто цікавиться історією азійських країн і їх вченням. Книга стане хорошим подарунком для любителів чаю у всіх його проявах.

7 вересня о 13:00 в Ангарі відбудеться чайна церемонія в рамках презентації даної книги.

Про депресію й досі мало говорять, її буває плутають з простою втомою чи поганим настроєм. Однак насправді — це важкий стан, який, немов по спіралі, закручує тебе у вир демотивації. Як нейронауки допоможуть вирватися з жахливого відчуття, розповідає автор цієї книжки Алекс Корб, дослідник у галузі психіатрії. Він пропонує легкі поступові кроки до кращого самопочуття і якіснішого життя. Користуючись його порадами, можна навчитися заново радіти життю і знаходити в ньому сенс, подолати панічні страхи і отримати імпульс для прийняття важких рішень.

7 вересня о 17:00 в Лекторії в рамках презентації книги відбудеться Q&A сесія «Все, що ви хотіли запитати про депресію».

Ця книга — про архетип сильної і мужньої жінки, яка здатна наново відновитися після руйнівних переживань. Докторка психології Клариса Пінкола Естес розповідає, як віднайти в собі сили подолати глибокі травми, залишитися собою у стосунках, зрозуміти свої душу й тіло та відкрити для себе творче буття.

Три роки (якщо точніше, то 145 тижнів) книга протрималася у списку бестселерів The New York Times. Відтепер і ви зможете дізнатися про ці терапевтичні міфи й оповіді.

8 вересня о 16:00 в Лекторії відбудеться презентація книги за участі Ірени Карпи та Ольги Котрус.

Блогер, журналіст і діджей Дмитро Дір та психолог, тренер зі щастя і мотиваційний спікер Алла Клименко створили цю книгу спостережень та історій різних людей. Це душевні розповіді в форматі майже щоденникових записів, де герої розказують про найінтимніше, найпотаємніше, найближче. Книга підійде для тих, хто любить особисті блоги і цікаві сторінки в соцмережах, хто не проти послухати про буденний досвід інших та хто вважає, що наша реальність — це вже безкінечний художній роман.

7 вересня о 16:00 в Ангарі автори книги влаштовують публічні читання та автограф-сесію.

Зібрані у цій дитячій книжечці оптичні ілюзії та корисна інформація про те, чому наш зір грає з нами часом у такі “оманливі” ігри, були створені відомим графічним дизайнером з Барселони Енріком Жарді. Це корисна, часом інтерактивна книга, з якою весело і приємно взаємодіяти та дізнаватися, чому і як саме варто берегти свій зір.

7 вересня о 14:00 в Дитячій зоні відбудеться презентація цієї книги.

Чому нас затягують детективи Агати Крісті? Чому Орвелла, попри складну тему його творів, доволі легко читати? Як Рею Бредбері вдалося так яскраво писати, додаючи у свої книги нотку ностальгії? Про це детально і системно розповідає читачам український критик, літературознавець і перекладач Ростислав Семків. Прочитавши цю книгу, ви зможете почерпнути для себе декілька прийомів письма, краще станете розуміти індивідуальні стилі певних авторів та дізнаєтеся набагато більше про те, як аналізувати літературну творчість.

7 вересня о 18:00 у Лекторії Ростислав Семків розповість, як у книгах створюється ефект горору на прикладі Стівена Кінга та інших авторів жахастиків.

За упорядництва автора «Зайчикової книжечки» Івана Андрусяка в цій книжці вміщено 21 казку від відомих авторів: Сашко Дерманський, Богдана Матіяш, Ірен Роздобудько, Леся Воронина, Олег Чаклун тощо. Оформленням казок також займалися відомі ілюстрації, яких легко впізнати за стилем, якщо ви останні років 5 слідкували за яскравою дитячою літературою.

7 вересня о 17:00 в Дитячій зоні відбудеться ігрова презентація цієї казкової антології.

На цей роман Ірени Карпи чекали 8 років, і ось, після тривалої перерви, авторка гучно увірвалася в книжковий простір з «Добрими новинами». Це історія про чотирьох різних героїнь, які, все ж, об’єднані в житті схожими амбіціями. Натхненні Парижем розповіді вийшли вишуканими, сповненими пригод та тонко підміченими психологічними “розборами польотів”.

8 вересня о 15:00 в Ангарі відбудеться презентація роману за участі авторки.