Піжамнічитання: що таке книжкове онлайн ток-шоу та як долучитись

Вже вибрали, кого хочете послухати? Залишити свої питання для гостей можна за посиланням вище, а як бонус — ми підготували для вас невелику добірку книжок перших авторів #Піжамнихчитань.
«Добрі новини з Аральского моря», Ірена Карпа
В цій книзі є все: фешн, секс, стиль життя, зрада, втеча, пошук себе, вбивство, інтрига, смак вина і багато-багато Парижа. В основі сюжету – пригоди чотирьох героїнь, яких об’єднує українське походження і секрети з минулого, а також бажання звільнитися від них і почати нове життя.
Цей роман, натхненний переїздом авторки до Парижа, писався три роки і увібрав у себе реальні історії жінок — саме тому, там немає ні повністю позитивних, ні повністю негативних персонажів. Як каже Ірена Карпа: «Я люблю їх всіх. У кожній із них є часточка мене. І часточка вас. Тому сміливо пірнайте».
«Їж, пий, худни. Здоров'я без дієт», Наталія Самойленко
Всі знають, що правильне харчування і фізичні вправи необхідні для того, щоб подовжити молодість організму й уникнути багатьох хвороб. Та якщо вам здається, що виконувати всі ці правила важко й марудно, книжка лікарки у сфері дієтології та ендокринології Наталії Самойленко саме стане у нагоді! Вона в легкій та зрозумілій формі, а ще з авторськими ілюстраціями, змотивує вас до позитивних змін.
Перше, що потрібно знати — так, можна бути в хорошій формі, виходячи за межі заборон суворих дієт. Як саме цього досягти, як розібратися у причинах виникнення зайвої ваги, підібрати раціон та сформувати звичку правильного харчування, і розкаже ця книга.
«Щоденник Лоли», Ольга Купріян
Чули про багатосерійний фільм “Школа” на каналі 1+1? Мільйони глядачів стежили за його героями, поділяючи їхні переживання й перші закоханості, співчуваючи труднощам. А Ніка, Лола, Тоха, Ната стали улюбленими персонажами українських підлітків. Книжка-приквел «Щоденник Лоли» розповість передісторію першого сезону серіалу. Через які випробування пройшла Лола на шляху до своє популярності? Чим переймається 15-річна дівчина, втративши коханого й опинившись через нього у дуже складній ситуації? Чому відома блогерка так не любить школу?
Відвертий, провокативний – «Щоденник» написаний у кращих традиціях сучасної літератури для підлітків. І, до речі, може стати в нагоді для батьків, які хочуть краще зрозуміти своїх дітей на шляху дорослішання.
«Переписати життя: як і що змінювати, щоби стати щасливою людиною», Олена Любченко
Де шукати причини, коли все ніби чудово, але відчуття щастя немає? У своїй книзі кандидатка психологічних наук, тренер та медіапсихолог Оксана Любченко пояснює важливість внутрішнього задоволення, балансу й адекватного розуміння щастя для гармонійного й усвідомленого життя.
Авторка наводить приклади зі своєї психологічної практики та розбирає на реальних кейсах причини занепокоєння та поганого настрою. Також вона дає прості поради, що робити в подібних ситуаціях. Виконуючи їх, ви зможете переписати своє життя і стати щасливим. Треба тільки наважитись!
«Я, Ніна», Яніна Соколова
Це історія про життя журналістки Ніни написана у сповідальній формі та, фактично, є щоденником пережитого нею від початку хвороби і до кінця лікування. У книзі тісно переплітається правда та художній вимисел, проте героїня відверто ділиться тим, як поступово змінювався її фізичний і зовнішній стан та про ті потрясіння, які спіткали її на шляху в складний період.
Це оповідь зі щасливим фіналом і, за словами Яніни Соколової, вона зробить ваше життя таким, за яке варто боротися. Важливо! 15 грн з продажу кожної книги буде перераховано на проект «Я, Ніна», який реалізує програми зі збору крові, волосся, а також підтримує розвиток служб паліативної допомоги та профілактику онкології серед українців.
Зустрінемось на #Піжамнихчитаннях!