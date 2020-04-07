Піжамнічитання: що таке книжкове онлайн ток-шоу та як долучитись

Під час прямого ефіру, який буде проходити на сторінці Yakaboo в Instagram, ви зможете послухати авторські читання творів, поговорити про книжки та плани авторів на майбутнє, дізнатись, що цікавого і корисного можна ще робити на карантині, поставити запитання гостям. Список авторів та спікерів буде постійно доповнюватись, але перші гості вже відомі.

На четвертий тиждень карантину важко не засумувати, але тішить кількість різноманітних онлайн-заходів, що навчають, розважають та підтримуюсь усіх нас. #Піжамнічитання — книжкове онлайн ток-шоу, до якого може долучитись кожен, не виходячи з дому. Ця ініціатива покликана об'єднати усіх книголюбів, заохотити залишатись вдома, читати класні книжки та просто приємно провести час в компанії улюблених українських авторів та спікерів.

Вже вибрали, кого хочете послухати? Залишити свої питання для гостей можна за посиланням вище, а як бонус — ми підготували для вас невелику добірку книжок перших авторів #Піжамнихчитань.

«Добрі новини з Аральского моря», Ірена Карпа

В цій книзі є все: фешн, секс, стиль життя, зрада, втеча, пошук себе, вбивство, інтрига, смак вина і багато-багато Парижа. В основі сюжету – пригоди чотирьох героїнь, яких об’єднує українське походження і секрети з минулого, а також бажання звільнитися від них і почати нове життя.

Цей роман, натхненний переїздом авторки до Парижа, писався три роки і увібрав у себе реальні історії жінок — саме тому, там немає ні повністю позитивних, ні повністю негативних персонажів. Як каже Ірена Карпа: «Я люблю їх всіх. У кожній із них є часточка мене. І часточка вас. Тому сміливо пірнайте».

«Їж, пий, худни. Здоров'я без дієт», Наталія Самойленко

Всі знають, що правильне харчування і фізичні вправи необхідні для того, щоб подовжити молодість організму й уникнути багатьох хвороб. Та якщо вам здається, що виконувати всі ці правила важко й марудно, книжка лікарки у сфері дієтології та ендокринології Наталії Самойленко саме стане у нагоді! Вона в легкій та зрозумілій формі, а ще з авторськими ілюстраціями, змотивує вас до позитивних змін.

Перше, що потрібно знати — так, можна бути в хорошій формі, виходячи за межі заборон суворих дієт. Як саме цього досягти, як розібратися у причинах виникнення зайвої ваги, підібрати раціон та сформувати звичку правильного харчування, і розкаже ця книга.

«Щоденник Лоли», Ольга Купріян

Чули про багатосерійний фільм “Школа” на каналі 1+1? Мільйони глядачів стежили за його героями, поділяючи їхні переживання й перші закоханості, співчуваючи труднощам. А Ніка, Лола, Тоха, Ната стали улюбленими персонажами українських підлітків. Книжка-приквел «Щоденник Лоли» розповість передісторію першого сезону серіалу. Через які випробування пройшла Лола на шляху до своє популярності? Чим переймається 15-річна дівчина, втративши коханого й опинившись через нього у дуже складній ситуації? Чому відома блогерка так не любить школу?

Відвертий, провокативний – «Щоденник» написаний у кращих традиціях сучасної літератури для підлітків. І, до речі, може стати в нагоді для батьків, які хочуть краще зрозуміти своїх дітей на шляху дорослішання.

«Переписати життя: як і що змінювати, щоби стати щасливою людиною», Олена Любченко

Де шукати причини, коли все ніби чудово, але відчуття щастя немає? У своїй книзі кандидатка психологічних наук, тренер та медіапсихолог Оксана Любченко пояснює важливість внутрішнього задоволення, балансу й адекватного розуміння щастя для гармонійного й усвідомленого життя.

Авторка наводить приклади зі своєї психологічної практики та розбирає на реальних кейсах причини занепокоєння та поганого настрою. Також вона дає прості поради, що робити в подібних ситуаціях. Виконуючи їх, ви зможете переписати своє життя і стати щасливим. Треба тільки наважитись!

«Я, Ніна», Яніна Соколова

Це історія про життя журналістки Ніни написана у сповідальній формі та, фактично, є щоденником пережитого нею від початку хвороби і до кінця лікування. У книзі тісно переплітається правда та художній вимисел, проте героїня відверто ділиться тим, як поступово змінювався її фізичний і зовнішній стан та про ті потрясіння, які спіткали її на шляху в складний період.

Це оповідь зі щасливим фіналом і, за словами Яніни Соколової, вона зробить ваше життя таким, за яке варто боротися. Важливо! 15 грн з продажу кожної книги буде перераховано на проект «Я, Ніна», який реалізує програми зі збору крові, волосся, а також підтримує розвиток служб паліативної допомоги та профілактику онкології серед українців.

Зустрінемось на #Піжамнихчитаннях!