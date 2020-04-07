Вирус vs демократия: шах и мат

Правительства во всем мире сейчас предлагают нам выбор – здоровье или деньги. Спасаем наших стариков ценой финансовых трудностей. На самом же деле нам продают другой товар – тотальный контроль государства за личностью. Сейчас официальная риторика проста и понятна - в эпоху гуманизма каждая жизнь бесценна, поэтому мы можем согласиться на финансовый и экономический кризис, разрушение целых секторов частного бизнеса – ради здоровья и жизни старшего поколения. Конечно, госсектор не пострадает. Но ведь он, как и силовые структуры жизненно необходимы! Когда мелкий и средний бизнес понимает что все его достижения, жизненные планы и сбережения обнуляются, он может с экзистенциальной катастрофой как-то смириться только для большой гуманистической цели - спасения жизней. Но что если истинная цель, перспектива нашего скорого будущего - совсем другая?

Фото: kyiv.npu.gov.ua

На днях медиа радостно сообщили о том что Канцлер Австрии Курц первым из европейских лидеров представил план по постепенному выходу Австрии из карантина. Все перепостили, все обрадовались – действительно нам всем сейчас ой как нужны хорошие новости. И на фоне позитива незамеченными прошли еще два месседжа от того же Курца. Первый - границы Австрии будут закрыты до того момента, когда будет создано и опробовано лекарство от коронавируса, или будет создана вакцина. Но врачи говорят, что до этого пройдет год – полтора! То есть на год минимум Австрия де факто выходит из Шенгена и Евросоюза. Просчитайте последствия. Сообщение от Курца №2 еще более показательно: за всеми австрийскими гражданами для борьбы с вирусом будут следить через их мобильные телефоны. У кого их нет – а таких в Австрии около 2 миллионов – будут бесплатно выдано электронные брелки. Для слежения. Как за преступниками, на которых одели электронные браслеты. Добро пожаловать в «Новый дивный» мир по Хаксли и Оруэллу!

Для кого то пандемия - трагедия. Для бизнеса и культурного сектора - драма и крушение надежд и планов. Но для власти – это шанс. Любая власть априори имеет своей естественной целью безграничное усиление. Пандемия для власти – уникальный шанс, когда граждане добровольно и без малейшего сопротивления отдают свои свободы и права. Временно? Не смешите меня. После создания вакцины появится следующий вирус, потом следующий - затем метеорит будет лететь в опасной близости к земной орбите и так далее. Причины для запугивания всегда найдутся. Всего лишь новый вирус гриппа показал эффективность контроля население через страх. Выбирая здоровье, мы поразительно легко согласились на мир без культуры, радостей жизни, путешествий, защиты личной информации.

Смогут ли гражданские общества в обозримом будущем вернуть у государств демократические свободы для людей? Не знаю.