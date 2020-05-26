Breaking news для класической музыки

Фото: Camerata Musicale Barese / Clarissa Lapolla

Это судьбоносное послабление может стать game-changer для культурной отрасли Европы, еще недавно стоящей на грани коллапса. Действительно – буквальная и точная реализация правила социального дистанцирования в 1,5 или 2 метра на практике означает невозможность работы всего сектора классики и сценических искусств – загрузка залов в 15-25% делает экономически невозможным работу культурных институций. И хотя Австрия но недавнего времени была самой либеральной из европейских стран с требованием социальной дистанции в 1 метр – даже это расстояние между зрителями при четкой реализации оставляло мало надежд на открытие масштабным заведениям культуры.

И вот – австрийское правительство все-таки решилось на корректировку собственной политики, еще недавно казавшуюся невозможной: объявлено, что для сектора классики с 1 августа возможно проведение концертов и спектаклей с рассадкой зрителей в шахматном порядке, в масках и до 1000 человек в закрытых помещениях; до 1250 в формате опен-эйр. То есть в правиле дистанцирования в 1 метр, которое пока останется желательным для ресторанов и других общественных мест, с 1 августа делается исключение для культурного сектора. Другой важнейший пункт – масочный режим публики не распространяется на артистов. Для музыкантов, оперных балетных исполнителей снимаются ограничения как в соблюдении дистанции, так и в ношении масок – контроль за недопущением к спектаклям и репетициям больных артистов возлагается на руководителей творческих коллективов. Цифра в 1000 человек касается только аудитории: количество артистов и обслуживающего спектакли персонала в это не входит. Еще одно важнейшее послабление – вновь разрешаются как и антракты между частями концертов, так и работа театральных буфетов. Желающих выпить традиционный австрийский сект с бутербродами в перерывах спектаклей будут просить при этом соблюдать дистанцию в 1 метр. Кабинет министров Австрии подчеркнул, что идет на эти послабления, «чтобы открыть важнейшую перспективу нашей общественной жизни, где культура является бесценным активом».

На фоне мрачных перспектив для культуры Франции, где на данный момент правительство требует соблюдения социального дистанцирования в культуре и в послекарантинный период, решение Австрии можется оказаться тем самым спасительным маяком для Европейской классики и театра. Главный фестиваль Европы – Зальцбургский фестиваль – уже заявил о том, что новые решения открыли возможность для проведения юбилейного, 100 фестиваля в несколько измененные сроки – с 1 по 31 августа. Новая программа фестиваля несмотря на существенные сокращения выглядит очень внушительно – 90 концертов/спектаклей за 30 дней!

Итак, смерть искусства не состоялась! Для меня очевидно, что примеру Австрии скоро последуют большинство европейских стран. Европа выстрадала свою высокую культуру в течении столетий, и похоже уже пришло осознание, что это прекрасное здание очень хрупко, и в борьбе с эпидемией недопустимо просмотреть его разрушение. Кстати, следующим этапом открытия для культуры в Австрии должно стать полное снятие ограничений уже в сентябре-октябре этого года.