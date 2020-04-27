Лучшее средство от насморка – гильотина

Наше правительство предупредило, что «мы должны научиться жить по новым стандартам , с новым социальным поведением. Даже после завершения карантина украинцам стоит продолжать избегать больших собраний и обеспечивать дистанцию не менее 1,5 метра». Также говорится о постоянном использовании масок и перчаток.

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Как законопослушный гражданин я стал продумывать правила поведения в «новом прекрасном мире» и понял, что отныне моя профессия – классического музыканта – вдруг становится вне закона. Во всяком случае у меня играть на рояле в перчатках ну никак не получается. Даже если какие-то мои виртуозные коллеги освоят новую технику исполнения, врядли это получится у скрипачей, прижимающих струны с точностью до миллиметра, чтобы музыка звучала верно. Ну а исполнители на духовых инструментах и певцы из за масочного режима уж точно шансов заниматься своей профессией не имеют. Так же как и оркестры - расстояние в полтора метра между артистами делает их коллективную работу невозможной. Поразмыслим о соблюдении расстояния в полтора метра – главном параметре «жизни по-новому». Становится невозможным хоровое пение. Танцевальные ансамбли, даже народные – туда же. Балет как класс - под полным запретом (трогать друг друга руками – нельзя!). Футбол, хоккей, баскетбол, все контактные виды спорта, бокс (привет киевскому мэру) – забываем навсегда.

Кстати, если быть логичными и последовательными – работа кафе и ресторанов становится бессмысленной. Даже если рассадить всех посетителей на положенное расстояние, официанты не смогут их обслуживать с полутораметровой дистанции. Если проанализировать поглубже, то сама жизнь и работа в городе становится невозможной, хотя бы по транспортной логистике, если реально соблюдать 1,5 метра дистанции. Так что – всем горожанам уже пора перебираться обратно в деревни и села?

Но вернусь к тому, чем я занимаюсь – к культуре, которая сейчас может попасть под тотальный запрет. Сейчас для политиков стало модным, оправдывая драконовские карантинные меры, сравнивать нынешнюю пандемию с войной. Хорошо, давайте сравним – в аспекте культуры. Во второй мировой погибли десятки миллионов. Европа лежала в руинах, в Японии прогремели два атомных взрыва. Все таки картина несколько отличается по масштабу бедствий от нынешней ситуации, не так ли? Тем не менее тогда, в самые темные часы новой истории, культуру старались поддерживать как только было возможно. Массово работали фронтовые концертные бригады, даже в Ленинградской филармонии несмотря на окружающий людей апокалипсис давали концерты. Черчилль не подписывал госбюджет без расходов на культуру, спрашивая - «а зачем побеждать в войне, если потом культуры не будет?»

Вначале борьбы с вирусом нас убеждали – будьте законопослушны, соблюдайте карантин, скоро все наладится. Теперь же вдруг выясняется, что перспективы могут быть совершенно иными. Вот и мне хотелось бы понять уже сейчас, как говорится «на берегу», действительно ли единственным вариантом после победы над вирусом является выбрасывание высокой культуры на свалку истории? И когда мы в пылу борьбы за спасение жизней покончим с культурой – что у этого человека в жизни останется?