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Коронавирус и либеральные принципы

Санэпидемслужба и госрегулирование цен на социальные продукты были официально отменены в 2017 году, а сейчас во время эпидемии коронавируса и экономического кризиса про них вспомнили. Правда, власть не спешит их возвращать к жизни.

Фото: trademaster.ua

Либералами правительства Гройсмана в рамках их концепции, чтобы было меньше государства, был отменен контроль за ценами на социально значимые продукты, в первую очередь продукты питания.

Так же все контролирующие органы, комиссии отменялись и ликвидировались. Второпях была отменена и санэпидемслужба, а сейчас, во время эпидемии коронавируса и экономический кризиса, стало очевидным, что чиновники поспешили и сделали, мягко говоря, необдуманно....

Эта эпидемия показывает, что либеральные догмы и принципы в критических форс-мажорных обстоятельствах не работают. И не работает так обожаемая либералами "невидимая рука рынка". Вмешательство государства все-таки необходимо – государственное регулирование, жесткий государственный контроль. Сейчас как раз и нужно государственное регулирование экономических процессов.

Кроме санэпидемслужбы и госрегулирования цен на социально значимые продукты также необходимо повысить эффективность Антимонопольного комитета Украины.

Нужно возвратить к жизни Антимонопольный комитет. Он уже проснулся, правда, только сейчас, а не в начале эпидемии, и заявил, что будет контролировать цены и наказывать монополистов, которые изготовляют и продают населению медицинские средства защиты, продукты питания. Все это нужно было делать еще в начале, а не ждать…

В таких ситуациях нужно вспомнить и реализовать в полной мере социальную функцию государства.

Главной проблемой Украины после выхода из карантина будет не инфляция, и даже не дефолт, а массовая безработица.

Основой выхода из карантинной кризиса должно стать построение самодостаточной социально- ориентированной рыночной экономики Украины. Основа такой экономики СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО!

Возрождение и развитие собственного украинского производства и создание новых рабочих мест должно быть главным приоритетом всех правительственных программ.

Кстати, по причине пандемии МВФ списал долги 25 странам...

Почему среди них нет Украины?

Андрій Павловський Андрій Павловський , Експерт з питань соціальної політики
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