Українські політики – це слабаки

Саме це є більш ніж очевидною відповіддю на питання від пана Hryhorii Boiko: «Чому наші випускники ІТ їдуть у Європу мити посуд?»

Фото: ТВ Центр

А все тому так сумно, бо наші політики з уряду та Верховної Ради не стільки працюють над осучасненням країни, як скоріше «перебивають» дорогоцінний для нації час «на пилюку». Для історично значимої справи, якою є реформування країни наші політики щоразу виявлялися слабаками.

Бо ж нація вже третє десятиліття поспіль так і не побачила з їхнього боку ні рішучості, ні волі до заміни пострадянської моделі суспільної діяльності (привласнення колишньої радянської власності колом причетних осіб на адекватну сучасному глобальному світу міжнародного розподілу праці модель).

Уявіть, які б реформи були у Лі Куан Ю чи Лєшека Бальцеровича, якби вони на кшталт наших політиків пішли шляхом «широких обговорень з населенням країни» та «поступового покращення умов» для впровадження нового через процедури порад місцевим органам влади? Звісно, що не більше ніж варіант оновленого неофеодалізму на кшталт нашого.

Студенти

І весь цей псевдореформаційний застій при тому, що проблема не стільки у змісті ВИЩОЇ ОСВІТИ, як здебільшого у неякісному наборі студентів. В умовах засилля слабким у навчальній спроможності контингентом маловірогідно поставити навчання високого рівня як науковості, так і практичного її застосування. Давно потрібне кардинальне політичне рішення про перетворення більшості наших "вузиків" (Andrew Sabo) у професійні коледжі з акцентом на навчання застосуванню технологій.

ЗНО

Втім, надія на появу у «руля» системи держуправління політиків нової якості поки зберігається, чому приклад від ось цього заступника міністра освіти України є свідченням:

«…зовнішнє незалежне оцінювання в 2020 році відбудеться за будь-яких умов.

Ми дбаємо про безпеку та чесний і прозорий вступ. Цьогорічним одинадцятикласникам потрібно продовжити готуватись до ЗНО і обирати сильні університети, в яких є сильні викладачі, сильні студенти та сприятливе середовище.

Одразу відкиньте ті заклади, в яких дають та беруть хабарі. Сильні викладачі, це ті, до яких студенти самі хочуть йти на пари. Ті, які займаються дослідженнями. Ті, до яких приходять роботодавці, коли їм потрібні нові працівники. Шукайте університет зі сприятливим середовищем. Там ви зможете реалізувати студентські проекти, у вас буде справжня практика.

Ви зможете самостійно обирати дисципліни. Правду про університет вам можуть розказати його студенти і випускники. Знайдіть їх у соціальних мережах та розпитайте про викладачів і умови навчання. І пам'ятайте, карантин це не канікули. Для випускників це шанс краще підготуватись та зробити свідомий вибір своєї майбутньої професії», - наголосив Єгор Стадний.