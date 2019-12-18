​Рада приняла закон о реформах в системе высшего образования

Верховная Рада приняла в целом и во втором чтении законопроект, реформирующий высшее образование. За законопроект № 2299 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования образовательной деятельности в сфере высшего образования" на заседании в среду проголосовал 321 нардеп.

Об этом сообщается на сайте Минобразования.

Закон вносит точечные изменения сразу в нескольких направлениях. Среди них - требования к руководителям высших учебных заведений, лицензирование, дуальное образование, междисциплинарность и соблюдение академической добропорядочности.

"Этот закон - результат объединения усилий профильного комитета Рады, представителей вузов и МОН. Мы очень благодарны депутатам за их открытость и готовность предлагать новые, нужные нашей системе высшего образования решения. Этот закон - один из тех, которые помогут нам нарушить статус-кво и принести реальные изменения для качества образования в наших университетах. Это тот результат, за который стоит бороться ", - отметила министр образования и науки Анна Новосад.

Со всеми руководителями вузов, которые в дальнейшем будут избираться на должности, будут подписаны контракты с указанием целевых показателей эффективности (KPI), сроками их выполнения и механизмами проверки. Цели в программах руководителей вузов станут индикаторами эффективности, а невыполнение программ - основанием для расторжения контракта.

Лицензирование будет происходить в режиме онлайн через электронные базы.

Отныне лицензированию подлежит образовательная деятельность вузов на определенном уровне высшего образования и образовательная деятельность по специальности для "регулируемых профессий". Это означает отмену лицензирования для почти 100 специальностей. Среди так называемых "регулируемых профессий" - специальности, которые предусматривают особенно ответственную работу, например, юридическая сфера, атомная энергетика, медицина, военная служба и тому подобное. Требования к образовательной деятельности по подготовке специалистов по специальностям усиливаются.

Некоторые изменения произойдут и в структуре вузов. Обособленные структурные подразделения нельзя будет создавать в Киеве, Харькове, Львове, Днепре и Одессе, а те, которые сейчас работают, должны быть реорганизованы или закрыты до 1 июля 2021 года.

Закон также предусматривает ряд изменений для абитуриентов и студентов. В частности, он исключает понятие "диплом государственного образца" и вместо этого предлагает вузам выдавать документы о высшем образовании по образцу, утвержденному собственной ученым советом. Однако выдавать дипломы заведение сможет только по образовательным программам, аккредитованными НАЗЯВО, иностранными или независимыми украинскими аккредитационным агентствами.

За несоблюдение академической добропорядочности студенты будут нести больше ответственности. Выявление плагиата, фабрикации или фальсификации в работах может стать основанием для отмены решения о получении степени высшего образования.

Закон предусматривает применение технологий ВНО для измерения результатов обучения, полученных на первом (бакалаврском) уровне, и их использование для приема на последующие уровни, а также для аттестации соискателей высшего образования.

Кроме того, во время вступительной кампании вузы смогут вводить распространенный в западных странах инструмент отбора - мотивационные письма. Они станут одним из механизмов, по которым наиболее мотивированные абитуриенты смогут получить дополнительные баллы при конкурсном отборе.

Для того, чтобы избежать злоупотреблений, максимальный вес дополнительного балла за мотивационное письмо в тех заведениях, которые его введут, будет составлять 1% от конкурсного балла. Также прием мотивационных писем и их оценка будет осуществляться перед началом сессии прохождения ВНО, то есть до того, как поступающие узнают свои баллы на ВНО.

Напомним, с 2020 года Минобразования сократит количество заявлений абитуриентов на бюджет до пяти.