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Рада ввела штраф до 85 000 гривен за "кнопкодавство"

За такое решение проголосовал 261 депутат. 

Рада ввела штраф до 85 000 гривен за "кнопкодавство"
Фото: qha.com.ua

Верховная Рада проголосовала за введение штрафа до 85 000 гривен за неперсональное голосование депутатом парламента. За такое решение проголосовал 261 депутат, говорится на сайте парламента

Документ вводит наказание за голосование депутатом Рады любым иным способом вместо другого депутата в виде штрафа от 3 000 до 5 000 необлагаемых минимумов (51-85 000 гривен).

Для фиксации голосования в Раде должно обеспечиваться видеонаблюдение. Спикер Рады уполномочен сообщать о факте неперсонального голосования, после которого он должен будет поручить счетной комиссии изъять карту такого депутата и провести голосование повторно.

После этого аппарату Рады будет поручено подготовка сообщения об этом нарушении, которое вместе с протоколом, стенограммой и стенографическим бюллетенем и видеозаписью отправят в ГБР.

Напомним, нардепы от "Оппозиционного платформы - За жизнь" (ОПЗЖ) Сергей Ларин и Виктор Черный "изобрели" целый механизм, позволяющий "кнопкодавить", не нажимая на чужую кнопку пальцем.

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