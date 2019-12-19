Внедрение стандартов НАТО не отменяет задач национальной обороны, - эксперт

Внедрение стандартов НАТО не отменяет задач национальной обороны, особенно для Украины и тех стран, которые имеют реальную военную угрозу и пока не имеют гарантированной поддержки со стороны Альянса.

Об этом в ходе круглого стола "Повысит ли внедрение стандартов НАТО в ВСУ обороноспособность Украины?" в Институте Горшенина заявил председатель Экспертного совета Центра исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР), первый заместитель министра обороны Украины (2005 - 2008), заместитель министра обороны Украины (2014) Леонид Поляков.

"Некоторые вопросы стандартизированы в НАТО, но у ряда стран свои стандарты остаются более высокими, чем в Альянсе. Например, стандарты Швеции и Финляндии, находящихся близко к России,- выше, чем в остальных странах-членах НАТО. Все это, безусловно, касается и Украины”, - подчеркнул эксперт.

Леонид Поляков также отметил, что на данный момент полномочия министра обороны Украины лишь частично отвечают стандартам НАТО.

“В прошлом году приняли Закон Украины о нацбезопасности и, наконец, реализовали один из демократических стандартов НАТО, касающийся того, что министром должен быть гражданский политик, представитель партии, которая победила на выборах. Наконец это реализовано - впервые, так как прошлые министры этим критериям не соответствовали. Но, на данный момент, полномочия нашего министра стандартам НАТО отвечают не полностью. Это касается и вопросов обороны, и военной полиции, и военной контрразведки. Министр должен иметь все эти полномочия и в этом смысле нам предстоит пройти большой путь”, - сказал Леонид Поляков