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Внедрение стандартов НАТО не отменяет задач национальной обороны, - эксперт

У соседей России стандарты выше, чем в остальных странах-членах НАТО.

Внедрение стандартов НАТО не отменяет задач национальной обороны, - эксперт
Леонид Поляков
Фото: Макс Левин

Внедрение стандартов НАТО не отменяет задач национальной обороны, особенно для Украины и тех стран, которые имеют реальную военную угрозу и пока не имеют гарантированной поддержки со стороны Альянса.

Об этом в ходе круглого стола "Повысит ли внедрение стандартов НАТО в ВСУ обороноспособность Украины?"  в Институте Горшенина заявил председатель Экспертного совета Центра исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР), первый заместитель министра обороны Украины (2005 - 2008), заместитель министра обороны Украины (2014) Леонид Поляков. 

"Некоторые вопросы стандартизированы в НАТО, но у ряда  стран свои стандарты остаются более высокими, чем в Альянсе. Например, стандарты Швеции и Финляндии, находящихся  близко к России,-  выше, чем в остальных странах-членах НАТО. Все это, безусловно, касается и Украины”, - подчеркнул эксперт.

Леонид Поляков также отметил, что на данный момент полномочия министра обороны Украины лишь частично отвечают стандартам НАТО. 

“В прошлом году приняли Закон  Украины о нацбезопасности и, наконец, реализовали один из демократических стандартов НАТО, касающийся того, что министром должен быть гражданский политик, представитель партии, которая победила на выборах. Наконец это реализовано - впервые, так как прошлые министры этим критериям не соответствовали. Но, на данный момент, полномочия нашего министра стандартам НАТО отвечают не полностью. Это касается и вопросов обороны, и военной полиции, и военной контрразведки. Министр должен иметь все эти полномочия и в этом смысле нам предстоит пройти большой путь”, - сказал Леонид Поляков

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