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Меркель перегнала Лукашенко в рейтинге симпатий украинцев к мировым лидерам

Канцлер Германии впервые за пять лет возглавила рейтинг симпатий украинцев к мировым лидерам.

Меркель перегнала Лукашенко в рейтинге симпатий украинцев к мировым лидерам
Фото: EPA/UPG

Канцлер Германии Ангела Меркель впервые за пять лет возглавила рейтинг мировых лидеров по оценкам украинцев, опередив президента Беларуси Лукашенко. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса группы "Рейтинг".

После саммита "Нормандской четверки" в Париже украинцы улучшили свое отношение к Меркель с 60 до 69%. Рейтинг симпатий украинцев к президенту Франции Эммануэлю Макрону также вырос с 39 до 52%.

К президенту Беларуси Александру Лукашенко положительно относятся 65% украинских респондентов (ранее было 66%).

Отношение к президенту РФ Путину традиционно негативное - 72% и лишь 16% – позитивно.

Социологи также отмечают, что оценки Макрона и Меркель более или менее равномерны по региональному и электоральному распределению. Зато в ситуации с Лукашенко и Путиным наблюдаются четкие различия: последним доверяют гораздо больше на Юге и Востоке.

Сторонники партий "Европейская солидарность" и "Голос" несколько меньше доверяют Лукашенко, больше - сторонники партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Кроме того, они единственные, кто среди сторонников парламентских политсил доверяет Путину.

Опрос проводили 13-17 декабря 2019 года по всей Украине за исключением оккупированных территорий. Опрошено 2500 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,0%.

Напомним, журнал Forbes в 2019 году девятый раз подряд признал Ангелу Меркель самой влиятельной женщиной мира.

Относительно рейтингов украинской политики, в середине декабря этого года работой президента Владимира Зеленского удовлетворены 62% украинцев, недовольны - 25%. Социологи отметили, что за последние две недели уровень удовлетворенности работой президента вырос с 53 до 62%, а недовольство - уменьшился с 33 до 25%.

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