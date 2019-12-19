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Компромат №1. В Беларуси снова заговорили об “эскадронах смерти”

Бывший боец белорусского СОБРа Юрий Гаравский сделал в интервью Deutsche Welle сенсационное признание: оказывается в 1999 году он лично участвовал в похищениях и убийствах оппозиционных политиков. Таким образом в преддверии нового раунда интеграционных переговоров Москвы и Минска оказался реанимирован главный компромат на Александра Лукашенко - преступления “эскадронов смерти”.

Экс-боец белорусского СОБРа Юрий Гаравский
Фото: DW
Экс-боец белорусского СОБРа Юрий Гаравский

16 декабря Deutsche Welle опубликовало интервью 41-летнего Юрия Гаравского, который попросил политическое убежище в одной из европейских стран. Гаравский рассказал журналистам, что в конце 1990-х он попал на службу в СОБР, где под руководством подполковника Дмитрия Павличенко участвовал в похищениях и убийствах политических оппонентов Лукашенко.

Исчезновения людей в Беларуси происходили в 1999-2000 годах. 7 мая 1999 года рядом со своим домом был похищен и увезен в неизвестном направлении бывший министр внутренних дел Беларуси (1994-1995 гг), один из лидеров оппозиции Юрий Захаренко. 17 сентября 1999 года аналогичным образом похитили экс-главу ЦИК, оппозиционного политика Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского. 7 июля по дороге в минский аэропорт исчез оператор Дмитрий Завадский. Тела всех четырех не найдены до сих пор.

Политики, правозащитники и журналисты однозначно связывают эти исчезновения с деятельностью так называемых “эскадронов смерти”, которые в 90-х по приказу Лукашенко ликвидировали лидеров преступного мира Беларуси. О внесудебных казнях бандитов белорусский лидер не раз говорил публично, но причастность своих силовиков к убийствам Захаренко, Гончара, Красовского и Завадского всегда отрицал.

Дмитрий Завадский
Фото: pogovorim.by
Дмитрий Завадский

Закон при диктатуре

В 2000-м следствие пришло к выводу, что к исчезновению оппозиционеров причастны высокопоставленные силовики: тогдашний госсекретарь Совета безопасности Виктор Шейман, командир СОБРа Дмитрий Павличенко, экс-глава МВД Юрий Сиваков и др. 23 ноября 2000 года Павличенко задержали и отправили в СИЗО КГБ, однако уже спустя несколько часов его освободили по личному указанию Лукашенко. Затем был отправлен в отставку председатель КГБ Владимир Мацкевич и генеральный прокурор Олег Божелко (их ведомства были ответственны за арест командира СОБРа). Вместо Божелко генпрокурором стал Виктор Шейман - по некоторым сведениям, именно этот человек отдал приказ Павличенко физически устранить оппонентов Лукашенко.

И вот теперь Гаравский сообщил, что он входил в группу спецназовцев, которые участвовали в похищении Захаренко, Гончара и Красовского. По его словам, оппозиционеров лично застрелил Павличенко. Все приказы отдавались устно. Труп Захаренко кремировали, а прах захоронили на Северном кладбище Минска. Трупы Гончара и Красовского захоронили на законсервированной военной базе под Бегомлем. “По Гончару я задал Павличенко вопрос: “А вообще за что?”. Он скаал: “У него был 100-процентный компромат для отстранения Лукашенко”. В верхах сказали, что его надо убрать”, - рассказал Гаравский в интервью Deutsche Welle.

Дмитрий Павличенко
Фото: chest.by
Дмитрий Павличенко

Исчезновения оппонентов Лукашенко в свое время имело большой международный резонанс. В 2004 году были опубликованы результаты расследования спецдокладчика ПАСЕ Христоса Пургуридеса, где делается однозначный вывод: к этим преступлениям причастны высшие должностные лица Беларуси. К аналогичном заключению пришли в своем обвинительном акте белорусские правозащитники.

Шейман, Сиваков, Павличенко и бывший министр внутренних дел Владимир Наумов (2000-2009 гг) после этого попали под западные санкции, которые продолжают действовать и сегодня. Из этой четверки на госслужбе остается только один человек - Виктор Шейман. Теперь он возглавляет Управление делами президента.

След Кремля?

В последние годы про исчезновения оппонентов Лукашенко почти не вспоминали ни в Беларуси, ни за рубежом. Внесудебных расправ больше не происходило, расследование дел 1999-2000 годов де-факто не велось. Но признания Гаравского снова сделали “эскадроны смерти” темой №1 в Беларуси. Официальной реакцией власти на публикацию Deutsche Welle стала гробовая тишина: ни Лукашенко, ни правоохранительные органы произошедшее пока никак не комментируют.

Сразу появилась версия о причастности к скандалу Москвы. Бывший глава МВД Беларуси Юрий Сиваков (один из тех, кого считают причастным к “эскадронам смерти”) назвал произошедшее “профессиональным вбросом” в преддверии встречи Лукашенко и Путина, которая должна состояться в Санкт-Петербурге 20 декабря. Часть белорусского гражданского общество согласилась с конспирологической версией экс-министра. Появление подобных разоблачений именно теперь многие посчитали не случайным и увидели здесь тонкую игру кремлевских спецслужб. Негосударственный Центр стратегических и внешнеполитических исследований назвал признания Гаравского “очередной атакой со стороны России”. “Это свидетельствует о серьезности намерений (России - прим. И.И.) по дестабилизации обстановки”, - отмечают в центре.

Сразу сделаем оговорку: не существует никаких доказательств того, что публикация Deutsche Welle так или иначе стала результатом работы российских спецслужб. Реальность самого Юрия Гаравского сомнению не подлежит - он действительно ранее служил в спецназе, что подтверждается различными источниками. Могло ли его признание быть инициировано и смоделировано ФСБ? Теоретически такое возможно. Однако это всего лишь домыслы. Факт же заключается в том, что в разгар сложных интеграционных переговоров с Путиным оказался реанимирован главный компромат на Лукашенко.

Следует признать, что тему “эскадронов смерти” Кремль ранее уже использовал для давления на Лукашенко. В 2010 году тема физического устранения оппонентов белорусского лидера стала ключевой в пятисерийном фильме-расследовании телеканала НТВ “Крестный батька” (ни до, ни после Лукашенко не подвергался такой массированной атаке на российском ТВ). В октябре того же года президент РФ Дмитрий Медведев в своем видеообращении заявил, что России не безразличны дела об исчезновении людей в Беларуси и призвал Лукашенко их расследовать.

Признания Гаравского не стали началом новой информационной атаки кремлевских пропагандистов на Лукашенко. Ведущие российские СМИ тему фактически проигнорировали. Однако это не снимает главного вопроса: действительно ли скандал вокруг “эскадронов смерти” способен повлиять на ход интеграционных переговоров Минска и Москвы?

Цена признания

Признания Гаравского, безусловно, наносят чувствительный имиджевый удар по белорусскому режиму. В последние пять лет Лукашенко всячески старался создать себе на Западе образ миротворца и просвещенного диктатора. Да, в Беларуси нет честных выборов, здесь разгоняют мирные митинги и подавляют свободу слова. Но зато Беларусь не участвует в военных авантюрах Кремля, преследование инакомыслящих стало менее жестким, введен 30-дневный безвиз и бурно развивается IT-сектор. В глазах мирового сообщества Лукашенко на фоне путинского режима стал выглядеть гораздо более респектабельно в первую очередь потому, что не проливает кровь. Точнее больше не проливает - исчезновения оппозиционных политиков в 1999-2000 годах было по умолчанию вынесено за скобки. Публикация же Deutsche Welle заставляет мир вспомнить о прошлом белорусской власти.

Однако этот имиджевый удар вряд ли будет иметь какие-то последствия для белорусско-европейских отношений в практическом плане. Да, возможно, скандал вокруг публикации Deutsche Welle заставит снова отложить визит Лукашенко в Ригу, а европейские политики предпочтут в ближайшее время не приезжать в Беларусь. Но кардинально ситуация все равно не изменится. С одной стороны, Лукашенко вовсе не планировал отказываться от восточного вектора развития и делать поворот на Запад. С другой стороны, признания Гаравского не заставят Брюссель полностью разорвать контакты с официальным Минском и ввести новые санкции. А санкции против тех, кто непосредственно был причастен к “эскадронам смерти”, действовуют и так.

Юрий Гаравский утверждает, что экс-главу МВД Юрия Захаренко похитили и убили бойцы СОБРа
Фото: DW
Юрий Гаравский утверждает, что экс-главу МВД Юрия Захаренко похитили и убили бойцы СОБРа

Никаких сюрпризов не следует ждать и внутри Беларуси: сенсационные заявления экс-СОБРовца не приведут к протестному взрыву. Во-первых, потому что ничего нового люди о режиме Лукашенко не узнали - об “эскадронах смерти” было известно давно. Во-вторых, белорусы массово не выходят на протесты не из-за хорошего мнения о действующей власти, а из-за страха и апатии. А события 20-летней давности по определению не могут стать достаточно сильным стимулом для того, чтобы рисковать собственным благополучием здесь и сейчас.

Так что непосредственно на декабрьские переговоры Лукашенко и Путина нынешний скандал не повлияет никак. Тема “эскадронов смерти” могла бы что-то изменить на внешней арене и внутри Беларуси только при наличии документальных доказательств личной причастности Лукашенко к этим убийствам - например, расстрельного приказа за подписью президента. Однако сомнительно, чтобы подобный документ в принципе существовал.

С другой стороны, Кремль может рассматривать историю с “эскадронами смерти” просто как один из факторов долгосрочного психологического давления на Лукашенко. Но в таком случае признания Гаравского будут иметь смысл только как часть большой комбинации российских спецслужб. Экс-глава МВД Беларуси Юрий Сиваков именно в этом контексте и прокомментировал нынешнюю ситуацию в интервью газете “Наша Ніва”: “Мне кажется, что это даже не десерт, а только закуска. Должно еще появиться и первое блюдо, и второе, и третье. Мне кажется, что такие козыри заранее готовятся. Они где-то лежат, ждут момента истины, вбрасывания в общество”.

Фото: Белсат

Выставит ли Кремль на стол интеграционных переговоров эти “блюда” - станет ясно совсем скоро.

Игорь ИльяшИгорь Ильяш, журналист (Беларусь)
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