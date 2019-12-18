Макрон и Путин обсудили транзит российского газа через Украину

17 декабря состоялся телефонный разговор между президентами Франции и Российской Федерации, в ходе которого Эммануэль Макрон и Владимир Путин обсудили итоги нормандского саммита и транзит газа через территорию Украины в страны ЕС.

Пресс-служба Кремля подчеркивает, что разговор состоялся по инициативе французской стороны.

"Владимир Путин выразил признательность Эммануэлю Макрону за хорошую организацию 9 декабря в Париже саммита в "нормандском формате". Лидеры дали позитивную оценку достигнутым договоренностям, которые идут в русле имплементации минского "Комплекса мер". Президент России подчеркнул необходимость последовательного осуществления совместно согласованных шагов, включая правовое оформление особого статуса Донбасса, обеспечение режима прекращения огня и обмен удерживаемыми лицами", - говорится в сообщении.

Кроме того, главами РФ и Франции была затронута проблематика транзита российского газа в государства ЕС через территорию Украины, отмечают в Кремле.

Напомним, что с 1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между НАК "Нафтогаз Украины" и российским "Газпромом".

19 сентября 2019 года в Брюсселе состоялись газовые консультации в трехстороннем формате (Украина, Еврокомиссия и Россия) о возможности подписания нового контракта. Украина рассчитывает, что это будет новый 10-летний договор с транзитом газа в объемах до 90 млрд кубометров в год.

В то же время в "Нафтогазе" донедавна были скептически настроены по поводу его подписания, исполнительный директор группы Юрий Витренко заявил, что стоит готовиться к прекращению транзита газа с 2020 года. В последние недели наметился некоторый прогресс в переговорах, и президент Владимир Зеленский заявил о возможности среднесрочного транзитного договора.