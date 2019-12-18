"Украинский вопрос" и судьба гибридного суверенитета Русской православной церкви
"Украинский вопрос" и судьба гибридного суверенитета Русской православной церкви
"Нацкорпус" дважды подрался с полицией возле Верховной Рады, есть пострадавшие (обновлено)
"Нацкорпус" дважды подрался с полицией возле Верховной Рады, есть пострадавшие (обновлено)
​Малюська: я недавно получил более 1 млн гривен пенсии в США, мне на год хватит
​Малюська: я недавно получил более 1 млн гривен пенсии в США, мне на год хватит
Киву судили за взяточничество, но не посадили из-за справки об инвалидности из психлечебницы, - Bihus.info
Киву судили за взяточничество, но не посадили из-за справки об инвалидности из психлечебницы, - Bihus.info
"Квартал 95" "извинился" за Гонтареву
"Квартал 95" "извинился" за Гонтареву
В ДТП с грузовиком и автобусом "Херсон - Москва" погибли три человека, 15 пострадали
В ДТП с грузовиком и автобусом "Херсон - Москва" погибли три человека, 15 пострадали
Заместительница Скалецкой разочаровалась в руководстве Минздрава и уволилась
Заместительница Скалецкой разочаровалась в руководстве Минздрава и уволилась
Правоохранители установили организатора убийства сына Соболева
Правоохранители установили организатора убийства сына Соболева
В Кропивницком произошел бунт заключенных СИЗО (обновлено)
В Кропивницком произошел бунт заключенных СИЗО (обновлено)
ГлавнаяПолитика

Макрон и Путин обсудили транзит российского газа через Украину

Разговор состоялся по инициативе французской стороны.

Макрон и Путин обсудили транзит российского газа через Украину

17 декабря состоялся телефонный разговор между президентами Франции и Российской Федерации, в ходе которого Эммануэль Макрон и Владимир Путин обсудили итоги нормандского саммита и транзит газа через территорию Украины в страны ЕС.

Пресс-служба Кремля подчеркивает, что разговор состоялся по инициативе французской стороны.

"Владимир Путин выразил признательность Эммануэлю Макрону за хорошую организацию 9 декабря в Париже саммита в "нормандском формате". Лидеры дали позитивную оценку достигнутым договоренностям, которые идут в русле имплементации минского "Комплекса мер". Президент России подчеркнул необходимость последовательного осуществления совместно согласованных шагов, включая правовое оформление особого статуса Донбасса, обеспечение режима прекращения огня и обмен удерживаемыми лицами", - говорится в сообщении.

Кроме того, главами РФ и Франции была затронута проблематика транзита российского газа в государства ЕС через территорию Украины, отмечают в Кремле.

Напомним, что с 1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между НАК "Нафтогаз Украины" и российским "Газпромом".

19 сентября 2019 года в Брюсселе состоялись газовые консультации в трехстороннем формате (Украина, Еврокомиссия и Россия) о возможности подписания нового контракта. Украина рассчитывает, что это будет новый 10-летний договор с транзитом газа в объемах до 90 млрд кубометров в год.

В то же время в "Нафтогазе" донедавна были скептически настроены по поводу его подписания, исполнительный директор группы Юрий Витренко заявил, что стоит готовиться к прекращению транзита газа с 2020 года. В последние недели наметился некоторый прогресс в переговорах, и президент Владимир Зеленский заявил о возможности среднесрочного транзитного договора.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также