Секретариат Энергосообщества одобрил сертификацию нового оператора ГТС Украины

Секретариат Энергетического сообщества одобрил сертификацию нового оператора газотранспортной системы Украины.
Об этом сообщил глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.
"Сегодня Секретариат Энергетического сообщества сделал финальный шаг со своей стороны и согласовал сертификацию ООО «Оператор ГТС Украины» как оператора нашей газотранспортной системы", - написал Коболев в фейсбуке.
ООО "Оператор газотранспортной системы Украины", которое сейчас является 100%-ной дочкой "Укртрансгаза" (входит в группу "Нафтогаза"), с нового года перейдет в управление компании "Магистральные газопроводы Украины". Процесс отделения газотранспортной системы из состава "Нафтогаза", или анбандлинг, - обязательное условие для подписания нового транзитного контракта с "Газпромом".
22 ноября компания прошла предварительную сертификацию. Крайний срок для принятия финального решения о сертификации и установления тарифов на транспортировку газа - 26 декабря.
"После финальных решений НКРЭКУ оператор будет полностью готов к работе. С 1 января 2020 года он получит в управление от государства украинскую ГТС, а мы передадим эту компанию в собственность Магистральных газопроводов Украины, которые на 100% принадлежат Министерству финансов. Таким образом, анбандлинг будет завершен, и на украинском рынке заработает новый независимый оператор ГТС", - заявил Коболев.
"На очередном раунде транзитных переговоров, который состоится послезавтра в Берлине, российская сторона уже не сможет подвергать сомнению способность Украины быстро завершить анбандлинг и перейти на европейские правила работы", - добавил он.