Законопроект по детенизации рынка металлолома позитивно повлияет на отрасль, – "УАВтормет"

Законопроект №2426, предусматривающий комплекс мер по детенизации украинского рынка лома черных металлов, позитивно повлияет на отрасль, полагает Владимир Бублей, президент Украинской ассоциации вторичных металлов («УАВтормет»).

«Я считаю, что законопроект позитивно повлияет на рынок. Во-первых, он убирает в законе «О металлоломе» коллизии, которые было невозможно выполнять. Например, разделение лома на промышленный и бытовой, которое есть, но перечня такого лома нет. Во-вторых, во время турборежима 2014 года Верховная Рада отменила лицензии законом «О лицензировании». А акты обследования остались, так как не промониторили все действующее законодательство», - сказал он в интервью Бизнес-порталу UAprom.

Кроме того, по его словам, этим законопроектом сбор и заготовка металлолома выводятся из-под понятия операция с металлоломом. «Это касается первичного рынка заготовки лома, где сосредоточена основная коррупционная составляющая. Именно точки приемки, скажем так, «крышуются» правоохранительными органами», - отметил Бублей.

Президент «УАВтормет» также напомнил, что сейчас есть требование, согласно которому даже пункты приемки лома, которые просто собирают сырье и перемещают его на крупное перерабатывающее предприятие, должны соответствовать определенным требованиям.

«Например, показывать, что в штате есть квалифицированный персонал, что есть подъемные механизмы и дорогостоящее ломоперерабатывающее оборудование. Но зачем это надо, если ты не перерабатываешь металлолом?» - подчеркнул он.