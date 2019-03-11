Пошлина на экспорт лома из Украины не противоречит Соглашению об ассоциации с ЕС, - эксперт

Пошлина на экспорт лома из Украины, которая позволит сохранить рабочие места (по данным объединения "Укрметаллургпром", в результате подписания президентом Украины закона о продлении пошлины будут сохранены около 30 тысяч рабочих мест) и украинские ресурсы внутри страны – не противоречит Соглашению об ассоциации с ЕС.

Как сообщил глава объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков, ожидать недовольства со стороны Европейского Союза в связи с продлением пошлины не стоит, так как повышенная пошлина не распространяется на страны ЕС.

"Соглашение об ассоциации предусматривает, что подобные пошлины не распространяются на страны ЕС. Два года действует пошлина, и два года экспортировать лом в страны ЕС можно по пониженной пошлине. То есть повышенная пошлина не распространяется на страны ЕС. Все, вопрос закрыт", заявил Каленков.

С другой стороны, отмена продления пошлины развяжет руки тем, кто массово экспортирует металлолом в непризнанное Приднестровье. По словам эксперта, ранее, до поднятия пошлины, украинский лом направлялся именно туда.

"Да, шел (украинский металлолом, – ред.) в Приднестровье. Это российский анклав в Молдавии, называется Молдавский металлургический завод, но к Молдавии он не имеет никакого отношения. И они имеют возможность покупать по завышенным ценам украинский металлолом, потому что они получают электроэнергию и газ практически бесплатно. "Газпром" им дает бесплатно зарабатывать. Они вымывают металлолом отсюда из Украины и делают продукцию", - заявил Каленков.

По словам Каленкова, влияние данного металлургического завода на квазигосударство довольно велико и в целом может определять его существование.

"На эти деньги существует этот анклав в Приднестровье. Это практически одно крупное промышленное предприятие, и сюда же в Украину выкидывают свою продукцию, демпингуют и вытесняют наши рабочие места", - заявил эксперт.