Ахметов купил у "Укрзализныци" металлолома на 120 млн гривен

Кроме Метинвеста, в торгах участвовала компания Оптимал-трейд.

Входящая в группу "Метинвест" Рината Ахметова компания "Метинвест-ресурс" выиграла тендер "Укрзалызныци" на продажу 161 тысяч тонн рельсового лома.

Об этом сообщает Liga.biz со ссылкой на данные системы ProZorro.Продажи.

Согласно данным, компания предложила самую высокую цену в 119,4 млн гривен. При этом стартовая цена составляла 118,2 млн.

Кроме Метинвеста, в торгах участвовала компания Оптимал-трейд.

В начале февраля сообщалось, что "Метинвест" завершил сделку по покупке криворожского металлургического завода "Юнистил".

Метинвест - вертикально-интегрированная группа из добывающих и металлургических предприятий, которые расположены, в основном, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа СКМ (71,24%) Рината Ахметова и Смарт-холдинг (23,76%) Вадима Новинского.