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​Украина выставит участок шельфа Черного моря на конкурс для добычи газа

Срок действия СРП с инвестором составит 50 лет.

​Украина выставит участок шельфа Черного моря на конкурс для добычи газа
Фото: EPA/UPG

Кабинет министров решил объявить конкурс на заключение соглашения о разделе продукции (СРП) по разработке нефтегазоносного участка на шельфе Черного моря.

Решение было принято на заседании правительства 6 февраля.

На проект предложен участок "Дельфин" с общей площадью 9 772 кв. км, который расположен в северно-западной части украинского шельфа Черного моря.

Победитель конкурса должен пробурить не менее пяти скважин в течение пяти лет.

Минимальный объем инвестиций будет определен по результатам конкурса, но составит не менее 1,5 млрд грн. Государство при этом должно получить не менее 11% от прибыли от продажи нефти и газа. Максимальная доля инвестора – 70% общего объема производства.

Срок действия СРП – 50 лет.

Условия конкурса были разработаны после обращения американской компании Frantera Resourses в начале декабря 2018 года.

Напомним, что в 2012 году провела конкурс на заключение соглашения о разделе продукции по Скифскому участку на шельфе Черного моря, его победителем стал консорциум во главе с ExxonMobil Exploration and Production Ukraine B.V. (40%, оператор), Shell (35%), австрийской OMV в лице румынской "дочки" Petrom (15%) и НАК "Надра Украины" (10%).

Добыча так и не началась из-за российской оккупации Крыма.

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Источник: "Українські новини"
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