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Строительство взлетно-посадочной полосы Одесского аэропорта осуществляется в соответствии с графиком, - подрядчик

Строители уже уложили 1150 м верхнего бетонного слоя из 2800 м необходимых.

Строительство взлетно-посадочной полосы Одесского аэропорта осуществляется в соответствии с графиком, - подрядчик
Фото: odessa.aero

Компания-подрядчик "Автомагистраль-Юг" планирует возобновить работы по укладке верхнего бетонного слоя новой взлетно-посадочной полосы (ВПП) в Одесском аэропорту уже в марте, при среднесуточной температуре воздуха выше +5°C, говорится в сообщении компании.

Также в настоящее время выполняются работы по устройству фундаментов для монтажа технологического оборудования, включающего в себя средства радиосвязи, навигации, радиолокации и обеспечения инструментального захода на посадку в сложных метеорологических условиях, устройство летных полей, объектов энергообеспечения, конструктива ВПП, устройство сети ливневой канализации с колодцами и очистных сооружений и прочее.

По состоянию на ноябрь 2018 года, строители уложили 1150 м верхнего бетонного слоя из 2800 м необходимых, а работы по устройству верхнего слоя покрытия были приостановлены в связи с погодными условиями.

Масштаб проделанной работы, технологию укладки покрытия и состояние парка техники позитивно оценил министр инфраструктуры Владимир Омелян во время недавнего визита 26 февраля.

2 марта на заседании регионального развития Одесской области председательствовал президент Петр Порошенко, который подчеркнул, что "Одесская область имеет большое будущее еще и в связи с модернизацией международного Одесского аэропорта. Это по-настоящему большой и важный проект, в том числе и для всей Украины". В свою очередь, глава Одесской ОГА Максим Степанов заявил, что новую взлетно-посадочную полосу аэропорта "Одесса" введут в эксплуатацию до конца 2019 года.

Новая ВПП Одесского аэропорта будет иметь длину 2800 м и ширину 45 м. После завершения строительства аэропорт сможет принимать самолеты типа "Вoeing-757" и "Вoeing-767", а также другие борта вместимостью около 300 пассажиров.

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