В Одесском ребцентре детей содержат почти в тюремных условиях, - Денисова

Детей ужасно кормят и пускают в душ раз в неделю.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила о грубых нарушениях в Центре социально-психологической реабилитации в Одессе. Информацию о нарушениях омбудсмен направила главе горсовета Одессы Геннадию Труханову, сообщает пресс-служба Денисовой.

По данным отчета, дети в ребцентре живут в условиях, приближенных к тюремным. Среди нарушений - многочисленные случаи буллинга детей, как со стороны администрации, так и со стороны других детей, на которые не реагирует руководство. Дети лишены приватности - в частности, администрация наблюдает за детьми во время принятия душа и ограничивает его прием до 1 раза в неделю, они лишены возможности носить собственные вещи и вынуждены носить выданную одежду.

Зафиксированы случаи неудовлетворительного состояние оказания медпомощи и жалобы на невозможность отправления заявлений о преступлениях в полицию.

"Большинство детей жаловалось на еду с тараканами, волосами, что нашло подтверждение на момент проверки. Дети лишены возможности получать любые передачи от родственников", - подчеркивает мониторинговая группа.

Установлено, что детей заставляют посещать воскресную церковную школу и применяются наказание в виде физических упражнений. При этомети не имеют возможности пользоваться мобильными телефонами, интернетом и карманными деньгами, а также их ежедневно безосновательно обыскивают на предмет "запрещенных вещей".

Были ли предприняты какие-то неотложные меры в отношении администрации заведения, не сообщается.

Напомним, в Харькове Национальная полиция освободила 25 человек, которых незаконно удерживали и пытали в "реабилитационном центре".