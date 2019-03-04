На Донбассе боевики совершили 10 обстрелов с применением тяжелого вооружения

В воскресенье, 3 марта, российские оккупационные войска на Донбассе 10 раз применили вооружение, запрещенное минскими договоренностями, израсходовав 100 мин различных калибров. Об этом сообщает пресс-центр операции объединенных сил на своей странице в Фейсбуке.

Враг обстреливал позиции украинских военных:

из минометов калибров 120 и 82 мм - в районе населенного пункта Водяное;

из минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов - вблизи села Гнутово;

из минометов калибра 120 мм - вблизи населенных пунктов Новозвановка, Новоалександровка и Хутор Вольный;

из минометов 120-го калибра и автоматических станковых гранатометов - около поселка Новолуганское;

из минометов 120-го и 82-го калибра, вооружения боевых машин пехоты и крупнокалиберных пулеметов - вблизи города Попасная;

из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Лобачево;

с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - в районе села Крымское.

В результате обстрелов один военнослужащий был ранен.

Подразделения ООС давали адекватный ответ из дежурных огневых средств. По данным разведки, двое оккупантов убиты, один ранен. Также вчера сбит один БПЛА противника типа "Орлан-10".