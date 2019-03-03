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Омбудсмен Денисова связывает задержание Климента с его поездкой к политзаключенному Грибу

"Им есть что скрывать".

Омбудсмен Денисова связывает задержание Климента с его поездкой к политзаключенному Грибу
Архиепископ Климент
Фото: ru.krymr.com

Омбудсмен Людмила Денисова связывает задержание архиепископа ПЦУ Климента с его запланированной поездкой к политзаключенному Павлу Грибу. Об этом она написала на своей странице в Facebook после того, как пообщалась с владыкой по телефону.

"Только что мне удалось связаться с архиепископом Симферопольским и Крымским Климентом (Кущем), который был незаконно задержан оккупационными полицией на автовокзале города Симферополя. По словам Климента, сейчас он находится в одном из райотделов полиции Симферополя", - написала она.

Денисова рассказала, что Климента обвиняют в якобы краже вещей из его церкви.

"Климент заверил меня, что в полиции только через полчаса после задержания узнали, кем он является, а само дело сфабриковали почти сразу", - добавила она.

Омбудсмен считает, что истинной причиной для задержания Климента является его запланирована поездка в СИЗО города Ростов-на-Дону для посещения там украинского политзаключенного Павла Гриба, на что ростовским судом предварительно было дано разрешение.

"РФ боится, что всему миру станет известна правда о состоянии здоровья Павла. Им есть, что скрывать!" - написала она, отметив, что держит вопрос на контроле.

Архиепископ Симферопольский и Крымский Климент был задержан 3 марта на автовокзале в оккупированном Симферополе. Владыка собирался отправиться в Ростов-на-Дону, чтобы посетить в СИЗО украинского политзаключенного Павла Гриба. Сам владыка не исключает, что его задержание связано с намерениями властей аннексированного Крыма закрыть главный храм ПЦУ на полуострове.

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