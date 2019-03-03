"Сила людей" решила отозвать своего кандидата в президенты
"Сила людей" решила отозвать своего кандидата в президенты
Дмитро Гнап: «Потрібно успішно завершити президентську кампанію. Це найголовніше»
Дмитро Гнап: «Потрібно успішно завершити президентську кампанію. Це найголовніше»
Всеправославного собора для обсуждения украинской автокефалии не будет, - Варфоломей
Всеправославного собора для обсуждения украинской автокефалии не будет, - Варфоломей
Российский сайт заявил о задержании уцелевшего во время покушения на Захарченко "министра ДНР"
Российский сайт заявил о задержании уцелевшего во время покушения на Захарченко "министра ДНР"
Жванецкий получил от Путина орден за заслуги перед Отечеством
Жванецкий получил от Путина орден за заслуги перед Отечеством
Зеленский будет троллить других кандидатов с билбордов
Зеленский будет троллить других кандидатов с билбордов
Неуд по всем пунктам
Неуд по всем пунктам
Зрадник чи цап-відбувайло: чому затримали колишнього керівника Генштабу Заману
Зрадник чи цап-відбувайло: чому затримали колишнього керівника Генштабу Заману
Тимошенко пообещала вернуть вклады Сбербанка СССР в случае победы на выборах
Тимошенко пообещала вернуть вклады Сбербанка СССР в случае победы на выборах
ГлавнаяОбществоЖизнь

ВСУ провели успешные испытания бронеавтомобиля "Барс-8"

Его будут применять, в частности, для медицинской эвакуации в условиях боевых действий.

ВСУ провели успешные испытания бронеавтомобиля "Барс-8"
Бронеавтомобиль "Барс-8"
Фото: скриншот из видео

В Украине успешно завершились испытания бронеавтомобиля "Барс-8". Об этом сообщает Урядовий портал в Facebook.

"Это современная эффективная машина на уровне лучших мировых стандартов. "Барс-8" имеет шасси повышенной проходимости, 6,7-литровый турбодизельный двигатель Cummins, бронированную противоминную и баллистическую защиту, систему обеспечения жизнедеятельности экипажа", - говорится в сообщении.

"Барс-8" разработан на базе пикапа американской компании Ram (подразделения Fiat Chrysler Automobiles). Он вмещает до 10 человек в полном снаряжении.

Отмечается, что новый бронеавтомобиль будут применять в условиях боевых действий для транспортировки личного состава и грузов, а также для выполнения тактических задач, охраны блокпостов и в качестве медицинского эвакуационного транспорта.

Бронеавтомобиль "Барс-8" разработан компанией "Богдан Моторс". В январе Минобороны подписало с корпорацией "Богдан" новый договор на поставку санитарных автомобилей "Богдан 2251", несмотря на проблемы с первым контрактом. В 2017 году ведомство закупило по гособоронзаказу 100 машин, но после поставки у автомобиля обнаружились значительные недостатки и производство остановили.

До 2009 года совладельцем корпорации "Богдан" был нынешний президент Украины Петр Порошенко. Он продал свою долю бизнес-партнеру Олегу Свинарчуку, который позже сменил фамилию на Гладковский. 

Олег Гладковский и его сын Игорь стали фигурантами журналистского расследования о том, как государственные заводы закупали для военной техники детали из России. После чего Гладковского отстранили от должности в СНБО.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также