​В воскресенье в Киеве без осадков, до +4 градусов

3 марта в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с, температура ночью -6 ...- 8 градусов, днем +2...+4 градуса.
Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.
На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с, температура воздуха ночью -3 ...- 10 градусов, днем +4...+10 градусов.
В Карпатах без осадков, температура ночью -8…-13 градусов, днем +2…-3 градуса.
В Моршине без осадков, температура ночью -4…-6 градусов, днем +6…+8 градусов.
В Трускавце без осадков, температура ночью -3…-5 градусов, днем +6…+8 градусов.
В Сваляве без осадков, температура ночью -3…-5 градусов, днем +5…+7 градусов.
На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с, температура воздуха ночью -6 ...- 13 градусов, в Сумской области -10...- 15 градусов, днем +2...+7 градусов.
В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с, температура воздуха ночью -5 ...- 12 градусов, днем +1...+6 градусов, в Полтавской и Днепропетровской области -3... +3 градуса.
На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с, температура воздуха ночью -4 ...- 10 градусов, днем +2...-3 градуса.
На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с, температура воздуха ночью -5...-11 градусов, днем 0...+7 градусов.
В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с, температура воздуха ночью -6...-11 градусов, днем +1...+6 градусов.
В Ялте без осадков, температура ночью -4...- 6 градусов, днем +3...+5 градусов.