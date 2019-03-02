​В воскресенье в Киеве без осадков, до +4 градусов

3 марта в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с, температура ночью -6 ...- 8 градусов, днем +2...+4 градуса.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с, температура воздуха ночью -3 ...- 10 градусов, днем +4...+10 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью -8…-13 градусов, днем +2…-3 градуса.

В Моршине без осадков, температура ночью -4…-6 градусов, днем +6…+8 градусов.

В Трускавце без осадков, температура ночью -3…-5 градусов, днем +6…+8 градусов.

В Сваляве без осадков, температура ночью -3…-5 градусов, днем +5…+7 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с, температура воздуха ночью -6 ...- 13 градусов, в Сумской области -10...- 15 градусов, днем +2...+7 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с, температура воздуха ночью -5 ...- 12 градусов, днем +1...+6 градусов, в Полтавской и Днепропетровской области -3... +3 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с, температура воздуха ночью -4 ...- 10 градусов, днем +2...-3 градуса.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с, температура воздуха ночью -5...-11 градусов, днем 0...+7 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с, температура воздуха ночью -6...-11 градусов, днем +1...+6 градусов.

В Ялте без осадков, температура ночью -4...- 6 градусов, днем +3...+5 градусов.