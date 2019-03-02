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Боевики на Донбассе осуществили четыре обстрела, ранен боец ВСУ

Украинские военные вчера сбили беспилотник окупантов.

Боевики на Донбассе осуществили четыре обстрела, ранен боец ВСУ
Фото: Макс Левин

За прошедшие сутки, 1 марта, российские оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, трижды применив вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

Как сообщили в штабе ООС, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли позиции наших защитников у населенного пункта Пески из минометов калибра 82 мм.

"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг трижды обстрелял подразделения Объединенных сил: из минометов 120-го калибра - вблизи поселка Новолуганское; из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов - у населенного пункта Новотошковское; из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Шумы", - говорится в сообщении.

В результате обстрелов один украинский защитник был ранен.

На все вражеские обстрелы подразделения Объединенных сил отвечали огнем дежурных огневых средств, отметили в штабе.

По данным разведки, один оккупант получил ранения. По уточненным данным за предыдущие сутки, 28 февраля двух участников вооруженных формирований РФ было уничтожено, пятеро ранены. Также вчера сбит один БПЛА противника.

С начала текущих суток враг обстрелял позиции наших войск из автоматических станковых гранатометов в районе населенного пункта Верхнеторецкое.

Потерь среди личного состава подразделений Объединенных сил с начала текущих суток нет.

Напомним, 28 февраля боевики 13 раз открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе.

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