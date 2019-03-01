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Седьмой год подряд февраль в Киеве был теплее климатической нормы

Температура превысила обычные показатели почти на 5 градусов.

Седьмой год подряд февраль в Киеве был теплее климатической нормы
Фото: EPA/UPG

Среднемесячная температура воздуха в феврале 2019 года составила 0,6 градуса. Это на 4,8 градуса выше климатической нормы.

Об этом сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Срезневского.

Это уже седьмой подряд февраль, который оказался теплее нормы. Он вошел в десятку самых теплых за 139 лет наблюдения в Киеве, говорится на сайте ЦГО.

Холоднее всего в Киеве было 23 февраля, когда минимальная температура опускалась до -7,7 градуса, а теплее всего - 28 февраля, когда максимальная температура поднялась до +11,2 градуса.

Количество осадков в Киеве составило 34 мм, или 74% климатической нормы.

Напомним, в 2018 году десять из двенадцати месяцев были теплее климатической нормы.

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