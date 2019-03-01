В Киеве правоохранители разыскивают злоумышленника, который привязал к двери квартиры муляж гранаты.
Об этом сообщается на сайте полиции.
Около 8:00 утра в дежурную часть Соломенского управления полиции поступило сообщение о том, что на улице Ереванской на дверях квартиры заметили гранату. На вызов выехала следственно-оперативная группа районного управления и взрывотехники.
"Чтобы обезопасить людей, полицейские эвакуировали соседей из нескольких этажей и перекрыли доступ людей в подъезд. После осмотра взрывотехников выяснилось, что к двери квартиры привязан муляж гранаты Ф-1 без порохового заряда и маркировки", - говорится в сообщении
На двери квартиры, к которой была привязана граната, злоумышленник написал слово "вор".
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
Напомним, в Одессе эвакуировали девятиэтажку из-за подозрительной коробки, в которой оказался хомяк.