В четверг около полуночи на Броварском проспекте в Киеве при столкновении автомобиля Peugeot скорой медицинской помощи и легковушки ZAZ Vida погибли три человека, еще трое пострадали.
Об этом сообщает корреспондент LB.ua.
По словам очевидцев, на части дороги, где проводились строительные работы, автомобиль ZAZ выехал на встречную полосу и лоб в лоб протаранил "скорую".
Две женщины и мужчина, которые находились в автомобиле, погибли на месте. По предварительной информации - это были родители с дочерью. Чтобы достать их тела, потребовалась помощь спасателей ГосЧС.
В "скорой", кроме водителя находилось двое медиков и пациент, которого везли в больницу.
Врачей и пациента госпитализировали, водитель не пострадал. Обстоятельства ДТП выясняют правоохранители.
Напомним, в Харькове "скорая помощь" сбила на переходе подростка в наушниках.