На Броварском проспекте "лоб в лоб" столкнулись ZAZ Vida и авто "скорой".

В Киеве в ДТП с участием "скорой помощи" погибли три человека

В четверг около полуночи на Броварском проспекте в Киеве при столкновении автомобиля Peugeot скорой медицинской помощи и легковушки ZAZ Vida погибли три человека, еще трое пострадали.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

По словам очевидцев, на части дороги, где проводились строительные работы, автомобиль ZAZ выехал на встречную полосу и лоб в лоб протаранил "скорую".

Две женщины и мужчина, которые находились в автомобиле, погибли на месте. По предварительной информации - это были родители с дочерью. Чтобы достать их тела, потребовалась помощь спасателей ГосЧС.

Фото: Виталий Мирошниченко

Фото: Виталий Мирошниченко

В "скорой", кроме водителя находилось двое медиков и пациент, которого везли в больницу.

Врачей и пациента госпитализировали, водитель не пострадал. Обстоятельства ДТП выясняют правоохранители.

Фото: Виталий Мирошниченко

Фото: Виталий Мирошниченко

Напомним, в Харькове "скорая помощь" сбила на переходе подростка в наушниках.